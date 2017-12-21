Коломойский объяснил суть решения суда Лондона об аресте его активов

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости Украина. Бизнесмен Игорь Коломойский прокомментировал решение Высокого суда Англии о всемирном аресте его активов и активов его компаньона Геннадия Боголюбова.

Высокий суд Англии издал приказ о всемирном арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также шести компаний, которые, вероятно, им принадлежат.

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"Это временный арест на время рассмотрения дела в суде", — сказал Коломойский в комментарии ТСН.

Отметим, Лондонский суд принял решение об аресте активов в рамках судебного процесса "ПриватБанка" против своих бывших владельцев. Национализированный банк обвиняет Коломойского и Боголюбова в том, что они вывели из финучреждения почти 2 млрд долларов. С помощью этого судебного разбирательства "ПриватБанк" собирается вернуть более 2,5 млрд долл. США, с учетом процентов.

Напомним, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров "ПриватБанка", крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения.

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Напомним, на днях стало известно о встрече Игоря Коломойского и генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Амстердаме.