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    Происшествия

    Неизвестные сломали нос харьковскому активисту, Парасюк отреагировал

    (обновлено: )1144182
    По информации харьковского активиста Дмитрия Олейника,четверо неизвестных избили его в переулке Отакара Яроша, "святой Николай" принес переломанный нос".
    Харьковский активист Дмитрий Олейник
    Facebook Oliynyk Dmytro

    КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Минувшей ночью неизвестные избили харьковского активиста Дмитрия Олейника, сообщил пострадавший в Facebook. По словам Олейника, инцидент произошел в переулке Отакара Яроша, нападавших было четверо.

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    "А мне "святой Николай" принес переломанный нос, а вам что?" — написал Олейник и снабдил пост изображением рентгеновского снимка.

    Нардеп Владимир Парасюк в своеобразной для него манере отреагировал на это сообщение.

    Facebook Dim Oliynyk
    Скриншот с сайта Facebook

    В пресс-службе харьковской полиции подтвердили факт происшествия. В данный момент правоохранители решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 16 декабря в ресторане SoloPizza на улице Крещатик, 12 сотрудники заведения избили своих же клиентов.    

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