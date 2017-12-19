Неизвестные сломали нос харьковскому активисту, Парасюк отреагировал

КИЕВ, 19 дек – РИА Новости Украина. Минувшей ночью неизвестные избили харьковского активиста Дмитрия Олейника, сообщил пострадавший в Facebook. По словам Олейника, инцидент произошел в переулке Отакара Яроша, нападавших было четверо.

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"А мне "святой Николай" принес переломанный нос, а вам что?" — написал Олейник и снабдил пост изображением рентгеновского снимка.

Нардеп Владимир Парасюк в своеобразной для него манере отреагировал на это сообщение.

Facebook Dim Oliynyk Скриншот с сайта Facebook

В пресс-службе харьковской полиции подтвердили факт происшествия. В данный момент правоохранители решают вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 16 декабря в ресторане SoloPizza на улице Крещатик, 12 сотрудники заведения избили своих же клиентов.