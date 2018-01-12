Реформы в Украине. Порошенко назвал задачи на 2018 год

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина.

Президент Петр Порошенко заявил, что продолжит активное реформирование Украины в 2018 году.

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"В следующем году мы должны продолжить активное реформирование страны. В частности, запланирован ряд законопроектов в финансовой, судебной, инвестиционной сфере и рынка земли", — отметил Порошенко на своей странице в Facebook.

Он добавил, что не терять темпы фундаментальных изменений — задача номер один для Украины.

Как сообщалось ранее, Порошенко считает главными приоритетами на этот год мир и развитие.

Он заявил, что сейчас Украина нуждается в консолидации усилий власти, гражданского общества и международных партнеров. Также Порошенко подчеркнул, что сейчас оппоненты власти уже вступили в активную фазу предвыборной кампании.