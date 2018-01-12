Гройсман перечислил отрасли с "полностью уничтоженной коррупцией"

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в интервью грузинскому Forbes, которое опубликовано на портале Depo.ua.

По мнению премьера, эта проблема освещается в наиболее негативном свете, для того, "чтобы Украина вместе с ее населением в 40 миллионов человек выглядели плохо".

"Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена… И я считаю, что это преувеличено", – сказал Гройсман.

Кроме того, Гройсман отметил, что в значительном количестве сфер коррупция якобы уже побеждена.

В частности, среди отраслей с "полностью уничтоженной коррупцией", глава правительства назвал госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.

На вопрос журналиста о том, действительно ли премьер считает коррупцию побежденной, Гройсман ответил, что она осталась в "правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги".

"Поэтому чрезвычайно важно обеспечить успешную приватизацию. В рамках текущих реформ прошлой осенью мы приняли необходимое законодательство о приватизации", – добавил премьер.

в конце декабря генеральный прокурор Юрий Луценко назвал три источника топ-коррупции в Украине.