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    Гройсман перечислил отрасли с "полностью уничтоженной коррупцией"

    (обновлено: )46608
    Среди отраслей с "полностью уничтоженной коррупцией", глава правительства Владимир Гройсман назвал госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.
    Владимир Гройсман
    @volodymyrgroysman

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Проблема коррупции в Украине преувеличена и используется врагами для дестабилизации государства. Об этом премьер-министр Владимир Гройсман рассказал в интервью грузинскому Forbes, которое опубликовано на портале Depo.ua.

    Журналист Виталий Портников (слева) и руководитель Центра национального возрождения им.Степана Бандеры Тарас Гребеняк
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Коррупция во благо. Портников развел всех, как котят

    По мнению премьера, эта проблема освещается в наиболее негативном свете, для того, "чтобы Украина вместе с ее населением в 40 миллионов человек выглядели плохо".

    "Многие наши враги заинтересованы в дестабилизации Украины, и они всегда выдвигают проблему коррупции в нашей стране. Они постоянно повторяют, что коррупция очень распространена… И я считаю, что это преувеличено", – сказал Гройсман.

    Кроме того, Гройсман отметил, что в значительном количестве сфер коррупция якобы уже побеждена.

    В частности, среди отраслей с "полностью уничтоженной коррупцией", глава правительства назвал госзакупки, продажу природного газа, закупки лекарств.

    На вопрос журналиста о том, действительно ли премьер считает коррупцию побежденной, Гройсман ответил, что она осталась в "правоохранительных органах, судах, органах, выдающих разрешения и лицензии, а также в государственных учреждениях, предоставляющих различные услуги".

    "Поэтому чрезвычайно важно обеспечить успешную приватизацию. В рамках текущих реформ прошлой осенью мы приняли необходимое законодательство о приватизации", – добавил премьер.

    в конце декабря генеральный прокурор Юрий Луценко назвал три источника топ-коррупции в Украине.

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