Особенная гордость. Кабмин Гройсмана поставил рекорд по растрате казны

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Остаток средств на едином казначейском счете на начало января составил пять миллиардов гривен. Об этом сообщила Государственная казначейская служба и это при том, что в декабре остаток был в десять раз больше. Резкое сокращение объясняют тем, что в связи с окончанием года органы местной власти тратят средства, которые за ними были закреплены, но в течение года не были использованы.

По мнению экспертов НБУ, этот традиционный ежегодный пик выплат надо сглаживать и распределять средства равномерно в течение всего года.

Эту ситуацию проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы профессор, доктор экономических наук Сергей Якубовский.

Почему на протяжении года используют не все средства, а начинают делать это экстренно в последние недели года?

– Вы абсолютно правы, назвав эти цифры. Проблема заключается в нерациональном бюджетном планировании. К сожалению, в Украине существуют нормы, по которым необходимо потратить все запланированные бюджетные средства до конца календарного года и поэтому в декабре возникли лишних 50 миллиардов гривен. Это очень плохо, тут я согласен с экспертами НБУ, потому что это излишнее давление на валютный курс. И мы видели, что в декабре гривна существенно просела где-то на одну гривну по отношению к доллару, потому что, действительно, часть денег идет на валютный рынок и потом выводится из страны. Самое главное, вы понимаете, 50 миллиардов гривен потратить эффективно за несколько недель до нового года невозможно. Это коррупционная составляющая, которая, к сожалению, в Украине последние 20 лет присутствует в каждом декабре вне зависимости от президента. Здесь уровень коррупции выше, потому что, например, посмотреть на прошлый год, то на 1 января 2017 оставалось 14 миллиардов, на 1 января 2016 девять миллиардов, здесь меньше пяти. То есть правительство постаралось потратить вместе с муниципальными органами власти значительно большую сумму денег, что свидетельствует о неэффективности и о том, что коррупционная составляющая присутствует.

Единый казначейский счет – это деньги, которые мы запланировали потратить на протяжении года и они должны быть освоены?

– И это существует не первый год, и эксперты выступают против этого, потому что какой смысл в бедной стране десятки миллиардов гривен тратить перед новом годом абсолютно неэффективно. Тем более, огромные деньги выделяются на строительные работы, вы сами понимаете, где-то дождь, где-то слякоть, то есть даже негативное влияние на отрасль оказывает трата этих денег. И деньги данные наносят вред экономике.

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Не было инициативы переноса средств?

– Это хорошая идея, она неоднократно обсуждались, но как только эта идея доходит до парламента, то моментально теряется ее поддержка. Потому что вы же понимаете, как в Украине устроено правительство, муниципальная власть. Никто, по большому счету, не знает, что будет через год. Поэтому есть возможность потратить огромные деньги очень быстро и, соответственно, проверить крайне сложно, насколько они эффективно потрачены. Они их тратят и поэтому, я думаю, что в ближайшие годы, если ничего не изменят в системе государственного управления по-прежнему будут деньги вот так вылетать в трубу. Но в этом году это колоссальные траты, потому что было 55, сейчас 50 миллиардов, то есть почти два миллиарда долларов потратить перед новогодними праздниками – это правительство Гроймана поставило рекорд. Такого еще не было ни при Януковиче, ни при нынешнем президенте, то есть тратили, но не такие большие деньги. Я так понимаю, что это было сделано из-за последней девальвации гривны, потому что, к сожалению, 2017 год был очень негативным для экономики Украины. За первые 11 месяцев 2017 года отрицательное сальдо торгового баланса составило более восьми миллиардов долларов, при том, что за аналогичный период это было шесть миллиардов и самое интересное – в наибольших объемах импорт вырос из РФ. Украина за 11 месяцев 2017 года профинансировала российскую экономику более чем на 3 миллиарда долларов. Нам рассказывают о том, что Россия агрессор, а с другой стороны, активно наращивают торговые связи с Россией, причем в минус Украине, потому что торговый баланс отрицательный. Следовательно, есть давление на валютный курс и поэтому попытались гривну, когда курс был 26, 26 с половиной обменять на доллары, опасаясь, что в 2018 году будет 30 и это одна из причин, почему так много гривен государство отдало в декабре и, я думаю, значительная часть была обменяна на доллары.

Есть ли механизмы повлиять на ситуацию и делать так, чтобы эти деньги на протяжении года равномерно использовались?

– Сразу после Революции Достоинства возникли реальные планы, как изменить Украину: децентрализация, помните, были разработаны поправки к Конституции, потому что когда есть один казначейский счет, когда деньги и Одессы, и Киева, и Львова лежат на едином казначейском счету в одном месте – это централизация колоссальная. Это неэффективное использование денег, должна быть децентрализация. Эти деньги должны были находится в регионах и в регионах должно было быть время потратить не до 31 декабря, в следующем году тоже. В этом задача государства – собирать налоги, потом их эффективно тратить. А у нас жесткая централизация, все деньги в одном месте и потом дается команда их тратить очень быстро. Поэтому децентрализация, передача финансовых ресурсов на месте, ситуация, когда за центральной властью находится только оборона и безопасность, а вот все остальное обеспечение экономической и социальной жизни должно быть у местных органов власти. Поэтому децентрализация – реальный шаг к тому, чтобы не было таких огромных сумм, которых перед новым годом вдруг правительство тратит.

Каких последствий ждать?

– 2018 год будет тяжелее, чем 2017 год, но он будет легче 2019 года, потому что в 2019 году Украине придется выплачивать уже значительную суму долга. То есть по 10 миллиардов надо в 2019 и 2020 году надо выплачивать. Поэтому тогда будет очень тяжело и очень резкая девальвация. В 2018 году, я думаю, будет девальвация в районе 10-15%, то есть 30-32 гривны за доллар. По-прежнему будут расти цены, вы понимаете, когда 50 миллиардов гривен, причем это гривны нереальные, это гривны напечатанные НБУ, то есть это дотационные гривны, идут в экономику, то вслед за этим растут цены и происходит девальвация. Поэтому цены будут расти в районе 15-20% в среднем в год, при этом на коммунальные услуги цены будут расти еще больше. Под новый год и Нацкомиссия по регулированию цен в электроэнергетике подняла отпускную цену на электричество для промышленных предприятий. Вы сами понимаете, вслед за этим пойдет рост цен и для населения. Цена на газ будет однозначно расти. Это связано с ситуацией на мировых рынках, потому что цена на нефть растет, соответственно, цены на бензин, в Украине будет расти и цена на газ, которая привязана к нефти. Поэтому нас ожидает тяжелый год, который будет тяжелей, чем 2017, но в 2019 тут уж дожить, но будет еще сложней.

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