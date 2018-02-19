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    Хуг о поездке на Донбасс: там продолжают закладывать мины и стрелять

    Тема:

    Донбасс: годовщина Минских соглашений (496)

    (обновлено: )14010
    По словам Хуга, на ежедневной основе мониторинговая мисия ОБСЕ наблюдает нарушения режима прекращения огня — двузначное, трехзначное и даже четырехзначное.
    Александр Хуг. Архивное фото
    REUTERS Alexander Ermochenko

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что стороны конфликта на Донбассе продолжают нарушать пункты минских соглашений. 

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    Скриншот с видео радиостанции Голос Столицы
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    "Первый факт состоит в том, что стороны не смоглим полностью выполнить свои обещания", — заявил он на брифинге.

    По его словам, на ежедневной основе мониторинговая мисия ОБСЕ наблюдает нарушения режима прекращения огня — двузначное, трехзначное и даже четырехзначное.

    Он также отметил, что в дни относительного затишья стороны не используют эту возможность для того, чтоб способствовать стабилизации ситуации — вместо этого они готовятся для еще большего насилля.

    "Факт остается фактом, стороны продолжают рыть траншеи. Факт — то, что стороны продолжают двигаться по направлению ближе и ближе друг к другу. Факт — что стороныдо сих пор удержуют вооружение в тех местах, где оно не долино находиться. Факт — что обе стороны продолжают закладывать мины, не смотря их обещания, которые они дали в сентябре 2014 года. И факт остается фактом, что стороны продолжают вмешиваться в нашу работу", — сообщил он.

    Ранее Хуг заявил, что гуманитарная ситуация по обе стороны линии соприкосновения в Донбассе одинаково трудная.

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