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    Общество

    ОБСЕ зафиксировала в Донбассе создание новых боевых позиций

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    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие (545)

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    Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг заявил, что обе стороны конфликта продолжают рыть траншеи и докладывать мины.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует передвижение сил конфликтующих сторон в Донбассе и создание новых боевых позиций, сказал журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

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    "Стороны продолжают рыть траншеи… Факт, что стороны продолжают двигаться друг к другу все ближе и ближе… и факт в том что обе стороны продолжают докладывать мины… Стороны продолжают вмешиваться в нашу работу", — сказал Хуг, слова которого приводит РИА Новости.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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