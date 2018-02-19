ОБСЕ зафиксировала в Донбассе создание новых боевых позиций

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует передвижение сил конфликтующих сторон в Донбассе и создание новых боевых позиций, сказал журналистам первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Стороны продолжают рыть траншеи… Факт, что стороны продолжают двигаться друг к другу все ближе и ближе… и факт в том что обе стороны продолжают докладывать мины… Стороны продолжают вмешиваться в нашу работу", — сказал Хуг, слова которого приводит РИА Новости.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.