Донбасс: без перемирия, без связи, без надежды

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Пока контактная группа готовится к очередному раунду переговоров в Минске (намечена на 18 января), в Донбассе — новое обострение. Еще 11 января в штабе АТО заявили, что погибли 3 силовика, а обстрелы со стороны самопровозглашенных ДНР и ЛНР усилились.

При этом официально в Донбассе с полуночи 23 декабря 2017 г., согласно достигнутой Контактной группой договоренности о возобновлении сторонами своих обязательств в преддверии зимних праздников, действует перемирие.

Подтвердили тревожную тенденцию в ОБСЕ. 12 января первый заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг сообщил, что на Востоке началась новая фаза обострения насилия, а факты нарушения "новогодне-рождественского" перемирия фиксируются каждый день.

По данным Хуга, фактически с 28 декабря каждый день СММ ОБСЕ фиксировала в среднем по 500 нарушений режима тишины.

Обострение перед "Минском"

В то же время жители Донбасса рассказывают, что фактически новогоднего перемирия нет еще с 8 января. При этом если 8-го и 9-го слышались автоматные и пулеметные очереди, то уже с 10-го числа вновь "заговорила" артиллерия.

Власти непризнанной ДНР заявляли, что из-за обстрелов со стороны ВСУ пострадали мирные жители прифоронтовых поселков.

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Труднее всего в Донбассе в уже, к сожалению, традиционных "горячих" точках: северные районы Донецка, Горловка, Докучаевск, Макеевка и Ясиноватая. Из-под удара фактически не выходят жители "серых зон" — поселков, которые не контролируются ни одной из сторон конфликта. Здесь, сообщают местные, даже новогодняя ночь прошла под артиллерийский аккомпанемент.

ВСУ и представители самопровозглашенных республик продолжают обвинять друг друга в обстрелах. Так, по данным ДНР в СЦКК за минувшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 13 раз.

"Мы уже привыкли к этому. Перед переговорами в Минске — стреляют. Это уже как народная примета", — с грустью рассказывает луганчанин Вадим.

По словам мужчины, словосочетание "минские соглашения" многие воспринимают негативно — "это стало как ругательство".

Нет связи…

У мирных жителей неподконтрольного Украине Донбасса главной проблемой минувшей недели стали проблемы со связью. "Украинский" Vodafone, который и раньше работал с перебоями, работать перестал вовсе. Причина — повреждение оборудования. Отремонтировать же его не могут, потому что вышки стоят на неподконтрольной официальному Киеву территории.

Примечательно, что в некоторых районах ДНР телефоны показывают полную мобильную сеть, но дозвониться никуда нельзя — идет мгновенный сброс вызова.

У луганчан и дончан остается альтернатива: республиканский оператор "Феникс" в Донецке и "Лугаком" в Луганске. Но звонить с них на номера украинских абонентов нельзя — только на территории самопровозглашенных республик и в РФ. Из-за этого у многих пенсионеров не осталось никакой возможности общаться с родственниками по ту сторону фронта.

При этом за стартовыми пакетами местных операторов на неподконтрольных территориях развернулась настоящая охота — люди хотят хоть как-то остаться на связи.

…и не будет?

Есть у местных жителей и еще одна проблема из-за неработающего Vodafone: к мобильному номеру привязаны банковские карты, на которые зачисляются украинские пенсии. На эти номера звонят из банков или же приходят смс о зачислении средств. Если же контакта с пенсионером нет — он может не получить пенсию вовсе.

Командир донецкой "Альфы" Александр Ходаковский на своей странице в Facebook написал о проблемах со связью в регионе.

"Не хочу нервировать жителей, но прошел компетентный слух, что кое-кому из "верхов" пришла в голову мысль не восстанавливать вражеский МТС. Я просто напомню четырнадцатый год: если бы не худо-бедно работающие операторы связи, даже и подконтрольные Украине, мы бы были полностью лишены возможности коммуникации в разгар боев. Связь и обрушали целенаправленно, и перебивали провода, и сносили снарядами вышки — но какой-нибудь из операторов все равно давал возможность ее поддерживать. УНИАН Закон о реинтеграции Донбасса и последствия его принятия

Разумеется, она была полностью дискредитирована, и обрывки наших военных разговоров еще долго потом гуляли по сети, но особенность большинства ситуаций заключалась в том, что пока они снимут информацию с канала связи, пока передадут ее по назначению — приказ уже выполнялся.

И мы, откровенно говоря, удивлялись, почему Украина нас не отключала от связи вообще — тогда бы мы испытали о-о-очень серьезные затруднения. Оставить один лишь "Феникс", пусть и подконтрольный нам, но и без того перегруженный и уязвимый — не по государственному.

Я не пользуюсь МТС, зная, что меня там слушают, но он у меня всегда есть, как резервный, и в некоторых зонах, особенно на передовой, куда "Феникс" не добивает, приходится переходить на МТС, сигнал которого более устойчивый. Так что не очень умно будет отказаться от резервного канала связи, подвергнув риску остаться без средств коммуникации всю территорию в какой-нибудь очень важный и ответственный момент", — сообщил Ходаковский.

А уже в понедельник, 15 января, стало известно, что глава ДНР Александр Захарченко не исключил введения внешнего управления в отношении сетей мобильного оператора Vodafone-Украина.