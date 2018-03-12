В ОБСЕ проинформировали о ситуации на Закарпатье

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что организация усилила мониторинг в Ужгороде из-за февральского нападения на офис Общества венгерской культуры Закарпатья, но сейчас ситуация в регионе спокойная.

"Факты заключаются в том, что в течение последних недель СММ уточняла информацию о ряде инцидентов, произошедших в помещении, где расположен офис Закарпатского союза венгров. В целом, по нашим наблюдениям, ситуация в этом районе остается спокойной", — заявил Хуг в эфире "Радіо НВ".

Хуг опроверг заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто об открытии постоянной наблюдательной миссии ОБСЕ в Ужгороде, заявив, что отдельного офиса организация не открывала. В то же время для мониторинга ситуации в Закарпатской области было направлено несколько патрулей.

Свои наблюдения ОБСЕ изложила в отчетах от 28 февраля, 1, 5 и 7 марта.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что по его просьбе ОБСЕ направило в Закарпатье 12 наблюдателей. До этого с подобной просьбой обращалось Общество венгерской культуры Закарпатья, обеспокоенное поджогом венгерского культурного центра в Ужгороде.

Напомним, глава Закарпатской облгосадминистрации Москаль заявлял, что "закарпатский сепаратизм существует только в головах некоторых киевских политиков, в самом Закарпатье его нет". По его словам, венгерский культурный центр подожгли бывшие участники АТО.