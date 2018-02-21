Отсутствие мобильной связи спровоцировало кризис на Донбассе

Сергей Иванов — Донбасс, для РИА Новости Украина

Для восстановления украинской мобильной связи Vodafone на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики необходимо привлечение представителей Киева и Донецка. Восстановление связи имеет большое значение для мирных жителей, которые вынуждены сейчас искать в Донецке немногочисленные места, где все еще есть сигнал сотовой связи. Об этом накануне в ходе инспекции в Мариуполе заявил заместитель руководителя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг.

"Нужно узнать, в чем проблема, определить пути ее устранения и договориться об устранении. Мы не телефонная компания и не эксперты, чтобы сказать, в чем проблема. Если стороны договорятся, что на место обрыва нужно отправить специалиста или эксперта, мы готовы помочь этому. Этот вопрос политизирован, а мирное население страдает. Мы, со своей стороны, готовы способствовать созданию локального прекращения огня, чтобы провести возобновление работы. Сторонам не хватает действий, которые нужно делать. В Донецке увидел я и наблюдатели, что люди ищут место, где можно найти связь — это ненормально", — заявил Хуг.

В миссии ОБСЕ подчеркнули, что в Луганске украинскую мобильную связь удалось восстановить еще месяц назад. По словам Хуга международные наблюдатели способствовали в представлении режима тишины, и покрытие в Луганской области возобновилось, в настоящее время жителям региона связь доступна в полном объеме, в то время как жители Донецка продолжают искать на окраинах прифронтовых районов "островки" со связью, чтобы совершить звонок, получить или отправить текстовое сообщение. Самые известные в Донецке места, где еще можно поймать связь: железнодорожный вокзал Донецка, разрушенный Путиловский мост, ведущий в сторону бывшего аэропорта, станция Рутченково, окрестности поселка Трудовские в Петровском районе города. Несмотря на то, что эти места находятся в зоне риска и что в любой момент может произойти артиллерийский обстрел, ежедневно там собираются сотни местных жителей.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ситуация в районе станицы Луганская

К слову, несколько дней назад в Донецке активно начала распространяться информация о том, что в донецких офисах Красного Креста и ОБСЕ была установлена специальная аппаратура, которая обеспечивает работу украинской мобильной связи через сеть интернет. Также указывалось, что, благодаря этому, возле офисов этих международных организаций отмечался устойчивый сигнал сотовой связи, а сотрудники международных организаций якобы приглашают всех желающих к офисам их организаций в центре Донецка для осуществления звонков. Позже стало известно, что в донецком офисе международной организации Красного Креста нет никакого спецоборудования, и что сотрудники Международного Комитета, как и все дончане не имеют доступа к сигналу Vodafone, и не могут совершать звонки по этой сети.

"Мы официально заявляем, что появившаяся в социальных сетях и переопубликованная информация о раздаче сигнала мобильной связи Vodafone, и какие бы то ни было призывы приходить к офису МККК в Донецке для совершения звонков по данной сети, являются не соответствующими действительности", — сообщили в пресс-службе МККК в Украине.

В то же время жители шахтерской столицы сообщают, что в центре Донецка возле офиса международных наблюдателей ОБСЕ мобильная связь Vodafone всё-таки есть. Людей возле здания мониторинговой миссии собирается пока не очень много, так как о новом переговорном пункте знают еще немногие. По отзывам горожан, мобильная связь в этом месте хорошая, при чем, помимо МТС уверенно ловит сигнал и Lifecell.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Ситуация после обстрелов в Донецке. Архивное фото

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Напомним, что с начала января 2018 года в самопровозглашенной Донецкой народной республике недоступна связь оператора Vodafone. По данным местных властей, причиной отключения стало повреждение кабеля под Донецком. В настоящий момент, фактически, в ДНР действует только республиканский оператор мобильной связи "Феникс". Местные жители массово стали покупать стартовые пакеты республиканского оператора (120 российских рублей стандартная цена и 1000 рублей — "красивый номер", — Авт.), что привело к серьезному ажиотажу, который не спадает до сих пор. За карточками в Донецке по-прежнему можно наблюдать большие очереди, при этом количество реализованных пакетов уже давно превысило один миллион. Резко возросшая нагрузка на ресурсы "Феникса" вызвала серьезные перебои внутри сети, после чего специалисты Минсвязи для улучшения связи задействовали около 30 базовых станций, бывших ранее в сети Lifecell.