наверх
05.04.201815:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.26- 0.07
  • EUR32.24- 0.17
Рубрики
Ещё
    Общество

    ОБСЕ назвала число нарушений "пасхального" перемирия в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (404)

    (обновлено: )35
    С 30 марта наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 1721 нарушение прекращения огня, а в целом за прошлую неделю СММ зафиксировала более 5 тысяч нарушений прекращения огня, сообщил первый заместитель главы миссии Александр Хуг.
    Миссия ОБСЕ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в Украине зафиксировала более 1,7 тысячи нарушений перемирия в Донбассе с 30 марта, когда вступило в силу "пасхальное" перемирие, сообщил в четверг первый заместитель главы миссии Александр Хуг.

    Военный. Архивное фотое
    Украинское фото
    Донбасс: и "Пасхальное перемирие" никого не спасет

    Новое перемирие вступило в силу в Донбассе 30 марта, однако стороны уже обвинили друг друга в обстрелах. За соблюдением договоренностей сторон в Донбассе следит миссия ОБСЕ.

    "Подтверждение приверженности прекращению огня имеет свои результаты. С 30 марта… наши наблюдатели уже зафиксировали 1721 нарушение прекращения огня, а в целом за прошлую неделю СММ зафиксировала более 5 тысяч нарушений прекращения огня. Пять тысяч — это много, но если сравнивать прошлогодний показатель за этот период, цифра свидетельствует о позитивных сдвигах, пусть и медленных. Мир добывается по каплям", — сказал Хуг на брифинге.

    За время конфликта в Донбассе, который длится с 2014 года, погибли 2378 украинских военнослужащих, из них четыре женщины. Кроме того, за этот период погибли 138 детей, которые были либо убиты, либо подорвались на минах.

    Читайте также: Донбасс: перемирие есть — перемирия нет, разницы никакой

    Президент Петр Порошенко в феврале заявил, что ждет в кратчайшие сроки, до 1 апреля, предложений от главы Минобороны о смене формата спецоперации в Донбассе и кандидатуру командующего объединенными силами в соответствии с подписанным им законом о реинтеграции Донбасса.
    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание суда по избранию меры пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, которого подозревают в убийстве двух "беркутовцев" в феврале 2014 года
    Расследование убийств на Майдане. Дело Бубенчика
    Территорию Сорочинской ярмарки затопило
    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину
    Генпрокурор Юрий Луценко. Архивное фото
    Атака на Холодницкого: Луценко против САП
    Протоиерей Николай Данилевич
    Массовые акции радикалов в Украине