Перемирие в Донбассе в 2017 г использовали для укрепления позиций - Хуг

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе использовали перемирия в 2017 году для укрепления своих позиций, сообщил в интервью украинскому бюро Deutsche Welle первый замглавы специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

"В прошлом году миссия видела появление новых окопов, особенно в спокойные периоды. Стороны использовали это время (перемирия – ред.) не для разведения сил и отвода вооружения, а готовились к большему насилию, копая окопы, иногда перенося вперед позиции и держа тяжелое оружие там, где оно не должно быть",- сказал Хуг в интервью, опубликованном в среду.

Он также отметил, что в прошлом году наблюдатели зафиксировали более четырех тысяч единиц тяжелого вооружения "там, где его не должно быть по минским соглашениями".

Хуг также напомнил, что в 2017 году в Донбассе было объявлено четыре перемирия: на Пасху, на период сбора урожая, на начало учебного года и на период зимних праздников.

"Расстояние между позициями изменилось в 2017 году. Не в одном месте мы видели, что они приблизились друг к другу. Каждый раз, когда стороны перемещают свои позиции ближе друг к другу, мы фиксируем увеличение напряжения, которое часто выливается в насилие",- подчеркнул он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.