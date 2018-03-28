ОБСЕ призывает открыть новые пункты пропуска в Донбассе

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг призвал стороны конфликта в Донбассе открыть на линии соприкосновения новые пункты пропуска для мирных жителей.

С 2015 года с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска. В ЛНР действует только пешеходный пункт пропуска КПП "Станица Луганская". Движение транспорта на данном участке нет, пешеходы пересекают линию соприкосновения по деревянной конструкции.

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"Мы уже давно отстаиваем идею открытия дополнительных пунктов въезда-выезда в районах Попасной и Первомайска, Золотого, Счастья… Сейчас существует шанс, который мы не можем упустить, помочь людям вернуться к их нормальной жизни. Мы должны призвать стороны, чтобы они открыли как минимум один дополнительный контрольный пункт въезда-выезда", — заявил Хуг на пресс-конференции в Луганске.

По данным наблюдателей СММ ОБСЕ, ежедневно пункт пропуска "Станица Луганская" пересекают порядка около 6 тысяч мирных жителей, при интенсивном движении их количество может достигать 11 тысяч человек.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Ранее контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе подтвердила, что с 30 марта вводится "пасхальное" перемирие.