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    Авдеевский коксохимический завод

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 39
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    Авдеевский коксохимический завод
    После трех месяцев простоя Авдеевский коксохим возобновил работу
    21:17 15.05.2017
    364Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По информации пресс-службы "Метинвеста", работу возобновили четыре структурных подразделения предприятия, это дало возможность полноценно работать всему четырехтысячному коллективу коксохима.
    Артем Маслаков
    Маслаков: Авдеевский коксохим работает на 30% от необходимой мощности
    00:09 23.04.2017
    275Создание "Малороссии". Конец войне?.
    Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что работа Авдеевского коксохима зависит от электроснабжения, а от него зависят многие металлургические комбинаты.
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    Магомедов: электроснабжение Авдеевки не восстановлено из-за обстрелов
    23:44 01.04.2017
    183Создание "Малороссии". Конец войне?.
    По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, несмотря на наличие разрешения Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня и зеркального патрулирования ОБСЕ не удалось добиться соблюдение режима тишины.
    Аварийная ситуация на Авдеевском коксохиме 6 марта, 2017
    В ДНР заявили о взрыве на Авдеевском коксохиме
    17:02 06.03.2017
    829Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Местные СМИ сообщили, что взрыв на АКХЗ прогремел из-за нарушений техники безопасности. Гендиректор предприятия заявил, что произошла "полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей".
    Артем Маслаков
    Водоснабжение Авдеевки восстановлено, но есть риск остаться без электрики - спецкор
    01:34 05.03.2017
    131Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Корреспондент "КП в Украине" в донецком регионе Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что авдеевцы боялся, что Авдеевкий коксохим прекратит работу.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский: Авдеевка и коксохимический завод остались без света
    22:17 18.02.2017
    503Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Согласно информации, местный координационный центр перешел на усиленный режим работы. Готовятся электрогенераторы, чтобы обеспечить автономной электроэнергией жизненно важные объекты города.
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    Директор Авдеевского коксохима считает беззаконием блокаду Донбасса
    01:41 10.02.2017
    603Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, инициаторы блокирования железной дороги в Донбассе когда-нибудь поймут – "во имя будущего нужно строить, а не разрушать".
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов
    Авдеевский коксохим в режиме консервации - директор
    12:24 06.02.2017
    711Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов также сообщил, что количества коксового газа не позволяет одновременно греть и батареи, и город, а морозы могут принести серьёзные проблемы.
    Хуг: Авдеевский коксохим пострадал от провокаций с обеих сторон
    Хуг: Авдеевский коксохим пострадал от провокаций с обеих сторон 
    20:43 31.01.2017
    1030Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг присоединился к патрулю миссии в Авдеевке. По его словам, провокационные действия с обеих сторон является основной причиной того, что происходит вокруг завода в Авдеевке.
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич
    Марунич: последствия консервации Авдеевского коксохима - некритичны
    13:07 31.01.2017
    436Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что Авдеевский коксохим входит в структуру "Метинвеста" Рината Ахметова, и с началом боевых действий работал и так неритмично.
    Дмитрий Марунич
    Консервация Авдеевского коксохима, что дальше? Мнение Марунича
    12:06 31.01.2017
    5149Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Обострение ситуации вокруг Донецка привело к остановке Авдеевского коксохимического завода, однако центральная власть вряд ли отреагирует на это событие, и последствия скажутся только на экономике производства корпорации "Метинвест", считает эксперт Дмитрий Марунич.
    Обстрел Авдеевского коксохимического комбината
    Авдеевский коксохим начал консервацию оборудования - гендиректор
    20:20 30.01.2017
    1948Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов отметил, что в результате массированного обстрела Авдеевский коксохимический завод обесточен.
    Разрушения на Авдеевском коксохимическом заводе
    Авдеевский коксохим после обстрела оказался на грани остановки - "Метинвест"
    11:09 04.08.2015
    360Демилитаризация Донбасса
    Как сообщили в пресс-службе "Метинвеста", в результате обстрела повреждены три из четырех высоковольтных вводов, питающих Авдеевский коксохим. Второе производственное крыло обесточено и остановлено.
    Разрушения на Авдеевском коксохимическом заводе
    Фотоитоги 28 июля: обстрелы в Донбассе и ливень в Киеве 
    19:19 28.07.2015
    368
    В Авдеевке обстрелу подвергся коксохимический завод, также была обстреляна Станица Луганская. В столице Украины прошел затяжной ливень, который подтопил ряд центральных улиц и автомагистралей.
    Разрушения на Авдеевском коксохимическом заводе
    Авдеевский коксохим после обстрела 
    12:54 28.07.2015
    1149Демилитаризация Донбасса
    Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) в Донецкой области, входящий в группу "Метинвест", накауне подвергся обстрелу. Смотрите в фоторепортаже последствия обстрелов.
    На месте обстрелов Авдеевского коксохимического завода. Архивное фото
    Авдеевский коксохим попал под массированный обстрел
    10:06 27.07.2015
    471Демилитаризация Донбасса
    Осколками был поврежден газопровод второй коксовой батареи, что привело к возгоранию газа. К утру совместно удалось локализировать и погасить огонь. В настоящий момент приостановлена выдача кокса на двух батареях коксового цеха № 1.
    На месте обстрелов Авдеевского коксохимического завода
    Авдеевский коксохим отключают от системы автовозмещения НДС - гендиректор
    10:14 21.07.2015
    458Украина, экономика, катастрофа
    Как сообщил Муса Магомедов, предприятие постоянно обстреливают, однако руководство завода всеми силами пытается поддерживать его деятельность, обеспечивая жителей Авдеевки работой.
    На месте обстрелов Авдеевского коксохимического завода
    Авдеевский коксохим возобновил работу после обстрелов - "Метинвест"
    13:03 27.05.2015
    58Донбасс. Замороженный конфликт
    Восстановлены технологические паропроводы и вышедшие из строя подстанции. Частично восстановлены объекты инфраструктуры и коммуникации железнодорожного, ремонтно-механического, коксового и углеподготовительного цехов.
    На месте обстрелов Авдеевского коксохимического завода
    На месте обстрелов Авдеевского коксохимического завода 
    12:35 26.05.2015
    522Донбасс. Замороженный конфликт
    По направлению населенного пункта Ясиноватая 21 и 23 мая было осуществлено 77 выстрелов 122 мм артиллерийскими снарядами по Авдеевскому коксохимическому заводу.
    Первая статуя президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова открыта в Ашхабаде
    Фотоитоги 25 мая: захват заложников под Харьковом и золотая статуя в Ашхабаде 
    09:40 26.05.2015
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    На трассе Киев — Харьков образовалась огромная пробка из-за того, что автомагистраль была перекрыта работниками милиции и пожарными. На автозаправке "ОККО" в районе села Коротич были захвачены заложники.
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