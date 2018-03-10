Специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков в эфире радиостанции "Голос Столицы" сообщил, что работа Авдеевского коксохима зависит от электроснабжения, а от него зависят многие металлургические комбинаты.
По словам директора Авдеевского коксохимического завода Мусы Магомедова, несмотря на наличие разрешения Совместного центра по контролю и координации за режимом прекращения огня и зеркального патрулирования ОБСЕ не удалось добиться соблюдение режима тишины.
Местные СМИ сообщили, что взрыв на АКХЗ прогремел из-за нарушений техники безопасности. Гендиректор предприятия заявил, что произошла "полная аварийная остановка из-за пробоя изоляции одного из многократно поврежденных обстрелами кабелей".
Заместитель председателя мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг присоединился к патрулю миссии в Авдеевке. По его словам, провокационные действия с обеих сторон является основной причиной того, что происходит вокруг завода в Авдеевке.
Обострение ситуации вокруг Донецка привело к остановке Авдеевского коксохимического завода, однако центральная власть вряд ли отреагирует на это событие, и последствия скажутся только на экономике производства корпорации "Метинвест", считает эксперт Дмитрий Марунич.
Осколками был поврежден газопровод второй коксовой батареи, что привело к возгоранию газа. К утру совместно удалось локализировать и погасить огонь. В настоящий момент приостановлена выдача кокса на двух батареях коксового цеха № 1.
Восстановлены технологические паропроводы и вышедшие из строя подстанции. Частично восстановлены объекты инфраструктуры и коммуникации железнодорожного, ремонтно-механического, коксового и углеподготовительного цехов.
На трассе Киев — Харьков образовалась огромная пробка из-за того, что автомагистраль была перекрыта работниками милиции и пожарными. На автозаправке "ОККО" в районе села Коротич были захвачены заложники.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".