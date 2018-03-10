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    Донецкгоргаз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Ситуация в Донецке
    Жители Донецка сообщают о доносящихся звуках артиллерийских залпов
    13:35 23.02.2015
    284Украина: между миром и войной
    По информации местных жителей Донецка, артиллерийские залпы раздаются с северной и западной частей города.
    Сотрудники коммунальных служб восстанавливают газовую магистраль. Архивное фото
    Авария на газопроводе в Донецке локализована
    09:08 20.02.2015
    171Украина: между миром и войной
    Инженерной службой ПАО "Донецкгоргаз" приняты необходимые меры для стабилизации давления газа в газораспределительных сетях города. Угрозы бесперебойному снабжению города газом нет.
    Углегорская ТЭС осталась без газа из-за взрыва
    Газопровод поврежден на севере Донецка из-за обстрела
    00:12 20.02.2015
    188Украина: между миром и войной
    "Донецкгоргаз" сообщил о поврежденном газопроводе среднего давления на севере города. На месте происшествия виден высокий столб огня.
    Ситуация в Донецке
    Ночь в Донецке после переговоров по Украине прошла неспокойно
    09:34 07.02.2015
    305Ситуация в зоне АТО.
    В Донецке без газа остались 5834 абонента. Среди них 3882 дома частного сектора, 32 многоквартирных дома и 35 предприятий. Из-за обстрелов обесточена Центральная насосная станция.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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