По информации председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы.
Испорченные в результате АТО дороги будут капитально отремонтированы, а новые дороги спроектируют согласно современным технологиям, сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Донецкой области Дмитрий Обухов.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".