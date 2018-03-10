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    Жебривский Павел

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 123
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    Донецкая фильтровальная станция. Архивное фото
    Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции
    21:30 02.03.2018
    316
    В результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования, вследствие чего остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, сообщил Павел Жебривский.
    Строительство газопровода в Авдеевке
    Жебривский заявил о саботаже подачи газа для жителей Авдеевки
    22:24 08.02.2018
    161
    Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках "Донецкоблгаза", который "буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу", заявил Павел Жебривский.
    Скорая помощь. Архивное фото
    В Донецкой области при взрыве неизвестного предмета 3 детей тяжело ранены
    09:35 07.02.2018
    1018Донбасс: новое перемирие
    По информации председателя Донецкой военно-гражданской администрации Павла Жебривского, мальчику повредило внутренние органы и оторвало три пальца на левой руке, маленькой девочке оторвало палец на правой руке и также повредило внутренние органы.
    Шахтер. Архивное фото
    На шахте в Донбассе вспыхнул метан, ранены восемь горняков
    19:20 22.01.2018
    257
    ЧП произошло на предприятии "Шахтоуправление "Покровское", горняки получили ожоги различной степени и были доставлены в Краматорскую больницу.
    Строительство газопровода в Авдеевке
    Жебривский: в Донбассе готов к началу испытаний газопровод для Авдеевки
    13:15 13.01.2018
    167
    По словам главы Донецкой областной военно-гражданской администрации, завершена сварка стыков и укладка труб газопровода, проложенного в обход ДНР.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский: в Донбассе бойцов ВСУ погибает меньше
    10:36 04.11.2017
    793Донбасс: новое перемирие
    Как сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в Донбассе ополченцев погибает в 2,8 раз больше, чем украинских военных.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    В Донецкой области подрядчик исчез с 1 млн грн предоплаты - Жебривский
    08:38 16.10.2017
    1466
    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский рассказал, что подрядчик выиграл тендер на системе Прозорро и скрылся с миллионом гривен.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Глава Донецкой области пожаловался в СБУ на "лживое заявление" Савченко
    13:49 13.10.2017
    1857
    По словам Павла Жебривского, Надежда Савченко обвинила его в "организации экспорта в Европу табачных изделий, изготовленных на временно оккупированных территориях".
    Сотрудники ГСЧС. Архивное фото
    К горящему военному складу в Донбассе подтягивают танк, загорелись два дома
    19:44 22.09.2017
    1865Пожар на складе боеприпасов в Донбассе
    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский исключает пожар на складе боеприпасов от боевых действий в Донбассе.
    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    Коррупция рулит, зарабатывают уже и на убытках — Корольчук
    11:54 13.09.2017
    440
    Реформа госшахт — фиговый лист для прикрытия проблем в отрасли и возможность "под шумок" их приватизировать, считает эксперт по вопросам энергетики Юрий Корольчук.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский обратится в СБУ из-за обвинений его в контрабанде сигарет
    09:33 29.08.2017
    320
    По словам Павла Жебривского, он хочет снять с себя все обвинения в контрабанде сигарет и для этого обратится в СБУ и НАБУ для проверки фактов.
    Разбитые дороги. Архивное фото
    Восстановление дорог Донбасса стоит 10 млрд грн - эксперт
    09:34 26.08.2017
    179
    Испорченные в результате АТО дороги будут капитально отремонтированы, а новые дороги спроектируют согласно современным технологиям, сообщил начальник Службы автомобильных дорог в Донецкой области Дмитрий Обухов.
    Мины в зоне АТО
    Ситуация в Донбассе: двое людей подорвались на мине в "серой зоне"
    11:13 22.08.2017
    140
    Как сообщил глава военно-гражданской областной администрации Павел Жебривский, мужчина и женщина зашли в лесополосу и в результате взрыва получили рваные раны головы, спины и ног.
    Последствия пожара в селе Новокаменка Донецкой области
    Крупный пожар практически полностью уничтожил село в Донецкой области
    01:26 22.08.2017
    380
    Огонь практически полностью уничтожил село Новокаменка Бахмутского района: из 5 домов в населенном пункте дотла сгорели 4. Данных о пострадавших не поступало.
    Разрушенный в результате обстрелов дом в Донбассе. Архивное фото
    Возле Зайцево в результате обстрелов сгорели 9 зданий
    23:34 21.08.2017
    131Донбасс: новое перемирие
    Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что при обстреле также пострадал Штаб гуманитарной помощи.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    В закон об АТО внесут изменения - Жебривский
    01:45 15.08.2017
    666Донбасс: новое перемирие
    Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что с изменением законодательства об АТО изменится и принцип предоставления льгот предприятиям.
    Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский на КПП Новотроицкое в Волновахском районе Донецкой области
    Стало известно, когда Донецкая область откажется от электричества из ДНР
    16:05 10.08.2017
    447
    По словам Павла Жебривского, ко Дню Независимости, 24 августа, будут завершены все необходимые переподключения электроэнергии в Донецкой области.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Детей Донбасса отправили отдыхать в Хорватию - Жебривский
    17:55 06.08.2017
    144Донбасс: новое перемирие
    Как отметил Жебривский, 86 детей из прифронтовой зоны отправили на отдых в Хорватию. По его словам, в этом году это не первая группа детей, которых отправляют за границу.
    Электричество в Донбассе
    Год без света. В три прифронтовых поселка вернули электричество
    21:05 01.08.2017
    133Донбасс: новое перемирие
    Прифронтовые Жованку, Бахмутку и Пески подключили к сети электроснабжения. Жители этих населенных пунктов жили без света, так как в результате обстрелов была повреждена электросеть.
    Павел Жебривский. Архивное фото
    Жебривский встретится со спецпредставителем США
    19:20 22.07.2017
    121
    Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский отметил, что встреча будет в Краматорске.
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    Остановлена работа Донецкой фильтровальной станции
    21:30 02.03.2018
    316
    В результате боевых действий произошло короткое замыкание оборудования, вследствие чего остановлена работа Донецкой фильтровальной станции, сообщил Павел Жебривский.
    Строительство газопровода в Авдеевке
    Жебривский заявил о саботаже подачи газа для жителей Авдеевки
    22:24 08.02.2018
    161
    Жители Авдеевки и семи поселков Ясиноватского района оказались в заложниках "Донецкоблгаза", который "буквально саботирует подачу газа людям по уже готовому газопроводу", заявил Павел Жебривский.
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