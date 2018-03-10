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    Каннский кинофестиваль

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 37
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    Кейт Бланшетт на церемонии вручения премии Оскар
    Жюри 71-го Каннского кинофестиваля возглавит оскароносная актриса
    09:19 04.01.2018
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    Кейт Бланшетт - австралийская актриса театра и кино. Лауреат двух премий "Оскар", трёх премий BAFTA, трёх премий "Золотой глобус" и двух "Премий Гильдии киноактёров США".
    Канны перед открытием кинофестиваля
    Золотую Пальмовую ветвь Каннского фестиваля выиграл фильм "Квадрат"
    21:42 28.05.2017
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    Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    Каннский фестиваль: уж полночь близится…
    15:31 28.05.2017
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    В основном конкурсе киносмотра в этом году представлено 19 картин. В жюри под председательством Педро Альмодовара вошли немка Марен Аде, китаянка Фань Бинбин, французы Агнес Жауи и Габриель Йаред, итальянец Паоло Соррентино.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. Ума Турман
    Каннский фестиваль: в субботу объявят лауреатов программы "Особый взгляд"
    03:10 27.05.2017
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    Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов. Возглавляет жюри "Особого взгляда" актриса Ума Турман.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    Сексапильная Шейк сразила Канны роскошной фигурой после родов 
    18:20 24.05.2017
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    31-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая долгое время встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а сейчас живет со звездой Голливуда Брэдли Купером, покорила Канны точеной фигурой всего спустя месяц после родов.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День седьмой
    Каннский кинофестиваль: знаменитые красотки на красной дорожке 
    06:49 24.05.2017
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    На Лазурном берегу Франции продолжается 70-й Международный Каннский кинофестиваль.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Кидман призналась в Каннах, что поддерживает режиссеров, в которых верит
    13:23 22.05.2017
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    По словам оскароносной актрисы Николь Кидман, она всегда старается поддерживать режиссеров, у которых занята в съемочном процессе и в которых верит.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Третий день Каннского кинофестиваля. Лучшие женские наряды 
    04:18 20.05.2017
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    В третий день фестиваля знаменитости посетили Красную дорожку перед показом фильма "Окча". Какие наряды предпочли знаменитости, смотрите в фоторепортаже.
    Танцовщица Бланка Ли на церемонии открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Наряды красной дорожки Каннского фестиваля 
    12:12 19.05.2017
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    Во Франции проходит 70-й Международный Каннский кинофестиваль. За главный приз соревнуются работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник" и другие.
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Фотоитоги 18 мая: День вышиванки, триумф "Шахтера", открытие Каннского кинофестиваля 
    17:53 18.05.2017
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    В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.
    Моника Белуччи страстно поцеловала ведущего во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля
    Страстные Канны: Белуччи на сцене откровенно поцеловала коллегу 
    12:05 18.05.2017
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    Одна из самых красивых и желанных женщин мира, итальянская актриса Моника Белуччи на сцене Каннского кинофестиваля слилась в страстном поцелуе с коллегой Алексом Луцем.
    70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.
    Все счастливы! Открытие Каннского фестиваля
    11:59 18.05.2017
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    Цветом этого юбилейного года был выбран томатно-красный. Прямо под стать знаменитой красной дорожке, которую перекладывают как минимум три раза в день.
    Подготовка к Канскому фестивалю
    Последние штрихи. Подготовка к юбилейному Каннскому фестивалю 
    16:52 17.05.2017
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    В среду на Лазурном берегу Франции стартует юбилейный, 70-ый Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая. Председательствовать в жюри будет культовый режиссер Педро Альмодовар.
    Канны перед открытием кинофестиваля
    Каннский кинофестиваль 2017: много сложностей и сюрпризов
    10:59 17.05.2017
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    В 2017 году программа кинофестиваля составлялась очень тяжело и формировалась до последнего момента, так как многие проекты были отправлены поздно или недоделанными.
    Канны перед открытием кинофестиваля
    Юбилейный Каннский кинофестиваль стартует во Франции
    01:30 17.05.2017
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    По мнению кинокритиков, конкурсная программа получилась довольно сложной и эстетически выдержанной. Жюри фестиваля возглавил режиссер Педро Альмодовар, а вести его будет Моника Беллуччи.
    Логотип Каннского кинофестиваля
    В Париже объявили программу 70-го Каннского кинофестиваля
    13:57 13.04.2017
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    Как рассказал программный директор фестиваля Тьери Фремо, во время работы над программой было отсмотрено 1930 полнометражных фильмов. Из них в официальную программу вошли 49 кинолент.
    Актер Рассел Кроу на фотосессии своего фильма Славные парни (The Nice Guys) в рамках 69-го Каннского кинофестиваля
    Рассел Кроу: мне не нужно, чтобы окружающие думали, что я хороший человек
    13:18 12.06.2016
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    Фильм "Славные парни" выйдет в прокат 16 июня. Одну из главных ролей в нем исполнил Рассел Кроу. Предлагаем вашему вниманию интервью с популярным голливудским актером.
    Члены жюри 69-го Каннского кинофестиваля
    Победители Каннского кинофестиваля: назло всем прогнозам
    11:47 23.05.2016
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    Результаты Каннского кинофестиваля в этом году стали неожиданностью для всех – жюри решило отдать главный приз фестиваля британцу Кену Лоучу за его социальную драму "Я, Дэниэл Блейк", сделав все прогнозы и предпочтения критиков бесполезными.
    Британский режиссер Кен Лоуч
    Кен Лоуч удостоился Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля
    00:37 23.05.2016
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    Фильм Кена Лоуча "Я, Дэниел Блейк" рассказывает об овдовевшем работяге, который потерял возможность зарабатывать себе на жизнь из-за проблем со здоровьем.
    69-й Каннский фестиваль
    Победителей Каннского кинофестиваля объявят в воскресенье
    04:30 22.05.2016
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    Судьбу картин основного конкурса в 2016 году будет решать жюри под председательством 70-летнего австралийского режиссера, сценариста и продюсера Джорджа Миллера, который известен, прежде всего, по фильмам о Безумном Максе.
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