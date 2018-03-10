В основном конкурсе киносмотра в этом году представлено 19 картин. В жюри под председательством Педро Альмодовара вошли немка Марен Аде, китаянка Фань Бинбин, французы Агнес Жауи и Габриель Йаред, итальянец Паоло Соррентино.
31-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая долгое время встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а сейчас живет со звездой Голливуда Брэдли Купером, покорила Канны точеной фигурой всего спустя месяц после родов.
Во Франции проходит 70-й Международный Каннский кинофестиваль. За главный приз соревнуются работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник" и другие.
В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.
Результаты Каннского кинофестиваля в этом году стали неожиданностью для всех – жюри решило отдать главный приз фестиваля британцу Кену Лоучу за его социальную драму "Я, Дэниэл Блейк", сделав все прогнозы и предпочтения критиков бесполезными.
Судьбу картин основного конкурса в 2016 году будет решать жюри под председательством 70-летнего австралийского режиссера, сценариста и продюсера Джорджа Миллера, который известен, прежде всего, по фильмам о Безумном Максе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".