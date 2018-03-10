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В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.