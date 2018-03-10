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    Канны

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 71
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    Церемония награждения на Каннском фестивале рекламы
    Украина победила на Каннском фестивале рекламы с роликом про Бабий Яр
    02:03 22.06.2017
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    Каннские львы - самый авторитетный международный фестиваль производителей рекламы. В этом году первый приз фестиваля завоевал Украинский кризисный медиа-центр.
    Канны перед открытием кинофестиваля
    Золотую Пальмовую ветвь Каннского фестиваля выиграл фильм "Квадрат"
    21:42 28.05.2017
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    Приз за лучший сценарий вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Убийство Священного оленя" и шотландке Линн Рэмси за картину "Ты никогда здесь не был".
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    Каннский фестиваль: уж полночь близится…
    15:31 28.05.2017
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    В основном конкурсе киносмотра в этом году представлено 19 картин. В жюри под председательством Педро Альмодовара вошли немка Марен Аде, китаянка Фань Бинбин, французы Агнес Жауи и Габриель Йаред, итальянец Паоло Соррентино.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. Ума Турман
    Каннский фестиваль: в субботу объявят лауреатов программы "Особый взгляд"
    03:10 27.05.2017
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    Программа "Особый взгляд" была учреждена в Канне в 1976 году. В нее отбирают "необычные и смелые" картины, зачастую режиссеров-дебютантов. Возглавляет жюри "Особого взгляда" актриса Ума Турман.
    Режиссер Девид Линч на красной дорожке в Каннах
    Канны: культовый режиссер вышел на красную дорожку с героями "Твин Пикса" 
    08:42 26.05.2017
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    Известный режиссер Дэвид Линч вышел на красную дорожку кинофестиваля в Каннах с героями культового сериала "Твин Пикс", третий сезон которого вышел на минувшей неделе.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День девятый
    "Твин Пикс" и его создатели в Каннах 
    05:34 26.05.2017
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    С 21 мая начался показ третьего сезона легендарного сериала "Твин Пикс", который состоит из 18 серий, съемки нового сезона начались осенью 2015 года и завершились в апреле 2016 года.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День восьмой
    Сексапильная Шейк сразила Канны роскошной фигурой после родов 
    18:20 24.05.2017
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    31-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая долгое время встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а сейчас живет со звездой Голливуда Брэдли Купером, покорила Канны точеной фигурой всего спустя месяц после родов.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День седьмой
    Каннский кинофестиваль: знаменитые красотки на красной дорожке 
    06:49 24.05.2017
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    На Лазурном берегу Франции продолжается 70-й Международный Каннский кинофестиваль.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Украинки в Каннах. Куриленко поразила роскошным прозрачным платьем 
    14:20 23.05.2017
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    Украинская актриса Ольга Куриленко, которая уже давно стала мировой знаменитостью, покорила Канны элегантным полупрозрачным платьем. 37-летняя актриса выбрала роскошное и нежное платье с вышивкой и камнями от известного дизайнера Elie Saab.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День пятый
    Кидман призналась в Каннах, что поддерживает режиссеров, в которых верит
    13:23 22.05.2017
    157
    По словам оскароносной актрисы Николь Кидман, она всегда старается поддерживать режиссеров, у которых занята в съемочном процессе и в которых верит.
    Дворец фестивалей
    На Каннском фестивале из-за сообщения о бомбе эвакуировали людей
    21:36 20.05.2017
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    Согласно информации корреспондента РИА Новости, людей попросили покинуть Дворец фестивалей, а собравшихся у входа в ожидании показа фильма оттеснили на 15 метров.
    На Каннском фестивале освистали ленту корейского режиссера
    На Каннском фестивале освистали ленту корейского режиссера 
    12:53 20.05.2017
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    На кинофестивале в Каннах пришлось прервать показ фильма "Окча": зрители освистали ленту, шум в зале не стихал в течение пяти минут.
    70-й Каннский международный кинофестиваль. День третий
    Третий день Каннского кинофестиваля. Лучшие женские наряды 
    04:18 20.05.2017
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    В третий день фестиваля знаменитости посетили Красную дорожку перед показом фильма "Окча". Какие наряды предпочли знаменитости, смотрите в фоторепортаже.
    Дефиле в вышиванках в Риме
    Фотоитоги 18 мая: День вышиванки, триумф "Шахтера", открытие Каннского кинофестиваля 
    17:53 18.05.2017
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    В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.
    Иранский режиссер Асгар Фархади. Архивное фото
    Иранский режиссер получил на Каннском фестивале "Оскар"
    17:29 18.05.2017
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    Приз Фархади вручили в рамках Каннского фестиваля после того, как режиссер бойкотировал церемонию награждения лауреатов кинопремии "Оскар" в феврале.
    Моника Белуччи страстно поцеловала ведущего во время церемонии открытия Каннского кинофестиваля
    Страстные Канны: Белуччи на сцене откровенно поцеловала коллегу 
    12:05 18.05.2017
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    Одна из самых красивых и желанных женщин мира, итальянская актриса Моника Белуччи на сцене Каннского кинофестиваля слилась в страстном поцелуе с коллегой Алексом Луцем.
    70-й Каннский кинофестиваль, фотосессия жюри - режиссер Педро Альмодовар, актеры Джессика Честейн и Уилл Смит.
    Все счастливы! Открытие Каннского фестиваля
    11:59 18.05.2017
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    Цветом этого юбилейного года был выбран томатно-красный. Прямо под стать знаменитой красной дорожке, которую перекладывают как минимум три раза в день.
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Открытие юбилейного Каннского фестиваля: звезды на красной дорожке 
    23:59 17.05.2017
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    Первым зрители увидели фильм "Призраки Исмаэля" Арно Деплешена, который был показан вне конкурса. Ведущая церемонии в этом году — актриса Моника Беллуччи.
    Церемония открытия 70-го Каннского международного кинофестиваля
    Во Франции открылся 70-й Каннский кинофестиваль
    23:00 17.05.2017
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    За главный приз фестиваля будут соревноваться работы Софии Копполы "Роковое искушение", Йоргоса Лантимоса "Убийство священного оленя", Франсуа Озона "Двуличный любовник" и другие.
    Подготовка к Канскому фестивалю
    Последние штрихи. Подготовка к юбилейному Каннскому фестивалю 
    16:52 17.05.2017
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    В среду на Лазурном берегу Франции стартует юбилейный, 70-ый Каннский кинофестиваль, который пройдет с 17 по 28 мая. Председательствовать в жюри будет культовый режиссер Педро Альмодовар.
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