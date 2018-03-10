В основном конкурсе киносмотра в этом году представлено 19 картин. В жюри под председательством Педро Альмодовара вошли немка Марен Аде, китаянка Фань Бинбин, французы Агнес Жауи и Габриель Йаред, итальянец Паоло Соррентино.
31-летняя российская супермодель Ирина Шейк, которая долгое время встречалась с футболистом Криштиану Роналду, а сейчас живет со звездой Голливуда Брэдли Купером, покорила Канны точеной фигурой всего спустя месяц после родов.
Украинская актриса Ольга Куриленко, которая уже давно стала мировой знаменитостью, покорила Канны элегантным полупрозрачным платьем. 37-летняя актриса выбрала роскошное и нежное платье с вышивкой и камнями от известного дизайнера Elie Saab.
В четверг Украина отмечает неофициальный праздник, посвященный традиционному национальному наряду – вышиванке. Многие народные избранники в честь праздника облачились в национальные наряды. День вышиванки был учрежден в 2007 году и с тех пор ежегодно отмечается в третий четверг мая.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".