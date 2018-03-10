Том Хэнкс заявил, что "вряд ли" стал бы показывать фильм в Белом доме по просьбе Дональда Трампа. Он играет главреда Washington Post Бена Брэдли, в руки которого в начале 1970-х годов попала секретная переписка о Вьетнамской войне.
Стивен Спилберг удостоен многих престижных кинонаград. Он 10 раз был номинирован на премию "Оскар", дважды стал ее обладателем за лучшую режиссуру (1994, 1999) и получил награду имени Ирвинга Талберга.
Лауреат премии, который станет известен 2 февраля, получит серьезные шансы на "Оскара": с 1948 года, когда режиссерская гильдия учредила свою награду, ее обладатель получал приз Американской киноакадемии в 59 случаях из 65.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".