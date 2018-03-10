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Том Хэнкс заявил, что "вряд ли" стал бы показывать фильм в Белом доме по просьбе Дональда Трампа. Он играет главреда Washington Post Бена Брэдли, в руки которого в начале 1970-х годов попала секретная переписка о Вьетнамской войне.