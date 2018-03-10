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    Стивен Спилберг

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 13
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    Фильм Секретное досье
    Белый дом запросил предпросмотр "Секретного досье" с Хэнксом и Стрип
    22:44 05.01.2018
    135
    Том Хэнкс заявил, что "вряд ли" стал бы показывать фильм в Белом доме по просьбе Дональда Трампа. Он играет главреда Washington Post Бена Брэдли, в руки которого в начале 1970-х годов попала секретная переписка о Вьетнамской войне.
    Режиссер и продюсер Стивен Спилберг
    Лучшие фильмы 2017 года: выбор кинокритиков
    15:24 30.11.2017
    1009
    В списке лучших кинокартин уходящего года — работа Стивена Спилберга, Тома Хэнкса и Мэрил Стрип, которые создали фильм "Секретное досье" о расследовании журналистов.
    Стивен Спилберг
    В Лос-Анджелесе умерла мать кинорежиссера Стивена Спилберга
    09:06 22.02.2017
    92
    Сообщается, что Лия Адлер профессионально занималась игрой на пианино и живописью, именно она привила интерес Стивену Спилбергу к созданию фильмов. Мать режиссера умерла в окружении близких.
    Режиссер и продюсер Стивен Спилберг
    Режиссеру и продюсеру Стивену Спилбергу - 70 лет 
    21:33 18.12.2016
    91
    Стивен Спилберг удостоен многих престижных кинонаград. Он 10 раз был номинирован на премию "Оскар", дважды стал ее обладателем за лучшую режиссуру (1994, 1999) и получил награду имени Ирвинга Талберга.
    Стивен Спилберг. Архивное фото
    Режиссер и продюсер Стивен Спилберг отмечает в воскресенье 70-летие
    02:17 18.12.2016
    137
    В 2002 году, через 37 лет после поступления в университет, Спилберг завершил образование и получил степень бакалавра по специальности "Производство фильмов и электронных спецэффектов".
    Мировая премьера фильма Звездные войны: Пробуждение силы в США. Закрытый показ
    Мировая премьера фильма "Звездные войны: Пробуждение силы". Закрытый показ 
    11:00 15.12.2015
    856
    Закрытая мировая премьера седьмого эпизода космической саги "Звездные войны: Пробуждение силы" состоялась в Лос-Анджелесе в понедельник.
    Барак Обама. Архивное фото
    Обама вручил президентскую медаль свободы Спилбергу и Стрейзанд
    03:21 25.11.2015
    72
    Наградой также были отмечены спортсмены - бейсболисты Уилли Мейс и Йоги Берра. Берра скончался в сентябре в возрасте 90 лет, поэтому медаль была присуждена спортсмену посмертно.
    Актриса Натали Портман на Каннском фестивале
    Натали Портман и Стивен Спилберг отменили мероприятия в Париже
    11:24 15.11.2015
    199
    Во Франции отменено выступление знаменитой актрисы на телевидении и радио, а также отменена фотосессия Спилберга и актерского состава фильма "Шпионский мост".
    Кадр из фильма Незламна
    Незламна битва за Севастополь и ее последствия
    15:26 05.05.2015
    6342
    Так получилось что занятость, нелегкая судьба журналиста и банальное отсутствие интереса не позволили автору этих строк посмотреть любую из версий этого фильма сразу, то есть - в первые дни проката.
    Стивен Спилберг
    Режиссер Спилберг снимет фильм об эпизоде времен холодной войны
    08:38 22.04.2014
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    Стивен Спилберг планирует снять фильм, сюжет которого связан с историей американского самолета-разведчика Lockheed U-2, сбитого советской ракетой под Свердловском.
    Стивен Спилберг
    Forbes назвал Спилберга самой влиятельной знаменитостью 2014 года
    21:50 15.01.2014
    13
    Помимо Спилберга в тройку лидеров вошли Опра Уинфри и создатель "Звездных войн" Джордж Лукас. Кроме этого, в рейтинг попали режиссер Мартин Скорсезе, лидер группы U2 Боно и создатель комиксов Стэн Ли.
    Стивен Спилберг
    Спилберг снимет сериал о Наполеоне по сценарию Кубрика
    10:30 04.03.2013
    9
    Американский режиссер и сценарист Стивен Спилберг собирается снять мини-сериал о жизни французского императора Наполеона по сценарию Стэнли Кубрика.
    Стивен Спилберг
    Стивен Спилберг возглавит жюри Каннского фестиваля
    07:22 28.02.2013
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    Знаменитый американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг возглавит жюри 66-го Каннского кинофестиваля, который в этом году пройдет с 15 по 26 мая.
    Стивен Спилберг
    Аффлек и Спилберг стали номинантами на премию Гильдии режиссеров США
    08:30 09.01.2013
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    Лауреат премии, который станет известен 2 февраля, получит серьезные шансы на "Оскара": с 1948 года, когда режиссерская гильдия учредила свою награду, ее обладатель получал приз Американской киноакадемии в 59 случаях из 65.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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