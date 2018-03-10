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    продюсеры

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 4
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    Режиссер и продюсер Харви Вайнштейн. Архивное фото
    Американская киноакадемия исключила продюсера Вайнштейна
    02:07 15.10.2017
    91Секс-скандал в Голливуде. Вайнштейн, Спейси, Стоун...
    Согласно заявлению киноакадемии, организация не просто отделяется от тех, кто не уважает собственных коллег, а также направляет сигнал о том, что время постыдных необузданных сексуальных манер и насилия на работе в киноиндустрии прошли.
    Продюсер Харви Вайнштейн
    Продюсера "Властелина колец" и "Убить Билла" уволили из-за секс-скандала
    04:17 09.10.2017
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    Согласно заявлению совета директоров, "в свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна" директора Weinstein Company приняли решение и уведомили, что его работа с компанией прекращена.
    Стивен Спилберг. Архивное фото
    Режиссер и продюсер Стивен Спилберг отмечает в воскресенье 70-летие
    02:17 18.12.2016
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    В 2002 году, через 37 лет после поступления в университет, Спилберг завершил образование и получил степень бакалавра по специальности "Производство фильмов и электронных спецэффектов".
    Умер продюсер The Beatles Джордж Мартин. Видео
    Умер продюсер The Beatles Джордж Мартин 
    02:32 10.03.2016
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    Британский музыкальный продюсер Джордж Мартин, мировую известность которому принесла его работа с легендарной группой "Битлз", скончался в возрасте 90 лет.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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