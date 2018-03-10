Согласно заявлению киноакадемии, организация не просто отделяется от тех, кто не уважает собственных коллег, а также направляет сигнал о том, что время постыдных необузданных сексуальных манер и насилия на работе в киноиндустрии прошли.
Согласно заявлению совета директоров, "в свете новой информации о неподобающем поведении Харви Вайнштейна" директора Weinstein Company приняли решение и уведомили, что его работа с компанией прекращена.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".