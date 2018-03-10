Аффлек заявил, что давно собирается сделать свой собственный фильм о супергерое: "Я давно собираюсь сделать этот фильм, но пока нет никакого четкого плана, мы просто пытаемся прикинуть бюджет, набросать сценарий".
Отрывок, обнародованный в сети, показывает сцену столкновения между Темным рыцарем и Человеком из стали. Режиссер киноленты - Зак Снайдер, ранее работавший над картинами "Человек из стали", "300 спартанцев" и "Рассвет мертвецов".
Известный своими разоблачениями сайт WikiLeaks ранее опубликовал полный архив документов компании Sony Pictures Entertainment (SPE), утечка которых произошла в ноябре 2014 года в преддверии премьеры фильма "Интервью" о вымышленном убийстве северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Известно, что в новом фильме впервые встретятся два супергероя комиксов Бэтмен и Супермен. Название фильма еще не известно, однако есть информация, что новая история о супергероях выйдет на экраны по всему миру 17 июля 2015 года.
Лауреат премии, который станет известен 2 февраля, получит серьезные шансы на "Оскара": с 1948 года, когда режиссерская гильдия учредила свою награду, ее обладатель получал приз Американской киноакадемии в 59 случаях из 65.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".