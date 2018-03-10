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    Бен Аффлек

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
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    Бен Аффлек
    Бен Аффлек извинился за сексуальные домогательства в 2003 году
    01:59 12.10.2017
    270
    Бен Аффлек заявил, что огорчен и зол из-за того, что продюсер Харви Вайнштейн использовал свое положение, чтобы угрожать, сексуально домогаться и манипулировать женщинами в течение десятилетий.
    Бен Аффлек
    Американский актер Бен Аффлек прошел курс лечения алкоголизма
    05:07 15.03.2017
    158
    Знаменитый американский актер заявил, что курс лечения алкогольной зависимости стал первым шаг на пути к полному выздоровлению.
    Бен Аффлек
    Бен Аффлек сообщил о своем собственном фильме о Бэтмене
    21:21 09.10.2016
    205
    Аффлек заявил, что давно собирается сделать свой собственный фильм о супергерое: "Я давно собираюсь сделать этот фильм, но пока нет никакого четкого плана, мы просто пытаемся прикинуть бюджет, набросать сценарий".
    Отрывок из фильма Бэтмен против Супермена: На заре справедливости. Видео
    Отрывок из фильма "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости" 
    05:46 02.03.2016
    744
    Отрывок, обнародованный в сети, показывает сцену столкновения между Темным рыцарем и Человеком из стали. Режиссер киноленты - Зак Снайдер, ранее работавший над картинами "Человек из стали", "300 спартанцев" и "Рассвет мертвецов".
    Звезды Голливуда Аффлек и Гарнер объявили о разводе
    Звезды Голливуда Аффлек и Гарнер объявили о разводе 
    19:02 01.07.2015
    490
    Американские актеры Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек решили развестись после 10 лет брака. У некогда счастливой пары подрастают трое детей. Подробнее смотрите в видео.
    Бен Аффлек
    Бен Аффлек просил не рассказывать на шоу, что его предок имел рабов
    07:19 19.04.2015
    231
    Известный своими разоблачениями сайт WikiLeaks ранее опубликовал полный архив документов компании Sony Pictures Entertainment (SPE), утечка которых произошла в ноябре 2014 года в преддверии премьеры фильма "Интервью" о вымышленном убийстве северокорейского лидера Ким Чен Ына.
    Адам Сэндлер. Архивное фото
    Forbes назвал Адама Сэндлера самым "переоцененным" актером
    04:08 24.12.2014
    148
    Forbes составляет данный рейтинг на основе сопоставления кассовых сборов трех последних фильмов, в которых актер сыграл главную роль, и которые вышли на экран до июня 2014 года, и гонораров звезды.
    Бен Аффлек
    Бен Аффлек заступился за мусульман в эфире телешоу - СМИ
    20:47 05.10.2014
    117
    На вечернем американском телешоу всемирно известный актер Бен Аффлек заявил, что в американском обществе растет исламофобия, которую можно сравнить с расизмом.
    Бен Аффлек
    Любители комиксов не одобрили кандидатуру Бена Аффлека на роль Бэтмена
    13:53 27.08.2013
    65
    При этом автор текста Джон Роден (John Roden) особо отмечает, что не считает Аффлека плохим актером, он лишь сомневается, что тот сможет справиться именно с этой ролью.
    Бен Аффлек
    Актер Бен Аффлек сыграет Бэтмена в новом фильме
    13:21 23.08.2013
    57
    Известно, что в новом фильме впервые встретятся два супергероя комиксов Бэтмен и Супермен. Название фильма еще не известно, однако есть информация, что новая история о супергероях выйдет на экраны по всему миру 17 июля 2015 года.
    Бен Аффлек
    "Оскар" за лучший фильм получила "Операция "Арго"
    07:56 25.02.2013
    31
    Это единственная номинация, в которой победитель определяется голосами всех почти 6 тысяч членов Академии.
    Бен Аффлек
    Фильм "Операция "Арго" получил главные награды Британской киноакадемии
    07:45 11.02.2013
    14
    На одну золотую маску больше - четыре, но в менее престижных номинациях - получила снятая по мотивам одноименного мюзикла по роману Виктора Гюго лента "Отверженные".
    Бен Аффлек
    Аффлек и Клуни стали продюсерами года
    10:39 27.01.2013
    57
    Гильдия продюсеров США объявила Бена Аффлека, Джорджа Клуни и Гранта Хислова продюсерами года за фильм "Операция Арго".
    Стивен Спилберг
    Аффлек и Спилберг стали номинантами на премию Гильдии режиссеров США
    08:30 09.01.2013
    31
    Лауреат премии, который станет известен 2 февраля, получит серьезные шансы на "Оскара": с 1948 года, когда режиссерская гильдия учредила свою награду, ее обладатель получал приз Американской киноакадемии в 59 случаях из 65.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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