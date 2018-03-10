Лауреатов премии определяют по итогам интернет-голосования, в котором традиционно принимают участие фанаты и поклонники. Боевик "Форсаж 7" также удостоен награды сразу в двух номинациях: "любимый фильм" и "любимый экшен".
Буллок также завоевала "народный" приз в номинации "лучший кинодуэт" за фильм "Гравитация", в котором ее партнером выступил Джордж Клуни. Эта кинокартина стала, по мнению простых зрителей, "лучшим драматическим фильмом" года.
Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".