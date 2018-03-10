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    Сандра Буллок

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Актер Джонни Депп. Архивное фото
    Джонни Депп и Сандра Буллок признаны главными любимцами фанатов в 2015 г
    07:23 07.01.2016
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    Лауреатов премии определяют по итогам интернет-голосования, в котором традиционно принимают участие фанаты и поклонники. Боевик "Форсаж 7" также удостоен награды сразу в двух номинациях: "любимый фильм" и "любимый экшен".
    Адам Сэндлер. Архивное фото
    Forbes назвал Адама Сэндлера самым "переоцененным" актером
    04:08 24.12.2014
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    Forbes составляет данный рейтинг на основе сопоставления кассовых сборов трех последних фильмов, в которых актер сыграл главную роль, и которые вышли на экран до июня 2014 года, и гонораров звезды.
    Американсая актриса Сандра Буллок на вручении премии People's Choice
    Сандра Буллок и Джонни Депп получили премию People's Choice Awards
    09:38 09.01.2014
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    Буллок также завоевала "народный" приз в номинации "лучший кинодуэт" за фильм "Гравитация", в котором ее партнером выступил Джордж Клуни. Эта кинокартина стала, по мнению простых зрителей, "лучшим драматическим фильмом" года.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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