В интернете появился новый трейлер фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки". Количество просмотров ролика за несколько часов превысило 3 с половиной миллиона. Премьера фильма ожидается 26 мая этого года.
В США сделали первый шаг к отмене реформы здравоохранения Obamacare, комитет по разведке сената проведет собственное расследование «вмешательства РФ» в американские выборы, а в иракском Мосуле освобождены стратегически важные здания.
Американский актер Джонни Депп снимется в роли детектива Рассела Пула, который после нескольких месяцев расследования пришел к выводу, что полицейские из его подразделения были причастны к гибели музыканта.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".