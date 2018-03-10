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    Джонни Депп

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 46
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    Актёр Джонни Депп. Архивное фото
    Джонни Депп покоряет поклонниц новым брутальным образом
    11:11 02.02.2018
    1139
    На снимках рекламы мужских духов актер Джонни Депп предстал в брутальном образе и ради нескольких кадров не только расстегнул рубашку, но и снял ее.
    Актёр Джонни Депп. Архивное фото
    Названы номинанты на "Золотую малину"
    02:23 22.01.2018
    123
    В частности, в числе номинантов - Том Круз, Джейми Дорнан, Марк Уолберг, Джонни Депп, Зак Эфрон, а также Дакота Джонсон, Кэтрин Хайгл, Эмма Уотсон, Дженнифер Лоуренс и Тайлер Перри.
    Джонни Депп в клипе Мэрилина Мэнсона
    Джонни Депп сыграл "бога" в откровенном клипе у Мэрилина Мэнсона (18+) 
    22:58 10.10.2017
    8385
    Американский актер Джонни Депп снялся в новом как всегда провокационном клипе шок-рокера Мэрилина Мэнсона. Видео снято на песню "Say10" из нового альбома Мэнсона Heaven Upside Down.
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Депп передумал "убивать президента", назвав свою шутку дурным тоном
    02:40 24.06.2017
    104
    Голливудский актер признался, что не преследовал злого умысла, пошутив про убийство главы государства во время презентации фильма "Распутник".
    Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
    Трамп отреагировал на шутку Деппа про убийство президента
    20:26 23.06.2017
    1038Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой
    Согласно заявлению Белого дома, президент Дональд Трамп осуждает насилие во всех его проявлениях и огорчен тем, что другие, такие как Джонни Депп, не следуют этому.
    Джонни Депп отмечает 54-летие: подборка редких фото 
    17:15 09.06.2017
    2032
    Депп является одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда, по настоящему он начал свой актерский путь с роли в фильме Уэса Крэйвена "Кошмар на улице Вязов".
    Джонни Депп та Орландо Блум представили новых Пиратов Карибского моря
    Джонни Депп и Орландо Блум показали новых "Пиратов" 
    16:39 12.05.2017
    409
    Актеры появились перед поклонниками на премьере в Шанхае. И хотя Орландо Блум, сыгравший роль Уилла Тернера, не участвовал в съемках четвертого фильма, в пятой части зрители вновь увидят героя Блума.
    Джонни Депп неожиданно посетил Диснейлэнд в образе Джека Воробья
    Неожиданный визит Джонни Деппа в "Диснейлэнд" 
    17:38 27.04.2017
    90
    Известный голливудский актер Джонни Депп посетил американский Диснейлэнд в образе героя Джека Воробья. Именно его он играл в фильме "Пираты Карибского моря".
    Вышел новый трейлер фильма Пираты карибского моря
    Новый трейлер фильма "Пираты карибского моря" 
    15:10 27.03.2017
    200
    В интернете появился новый трейлер фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки". Количество просмотров ролика за несколько часов превысило 3 с половиной миллиона. Премьера фильма ожидается 26 мая этого года.
    Вышел новый трейлер Пиратов Карибского моря 5
    Вышел новый трейлер "Пиратов Карибского моря-5" 
    10:53 06.02.2017
    2022
    Компания Disney выпустила новый трейлер фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки", премьера которого ожидается 26 мая этого года.
    Американский актер Джонни Депп
    Менеджеры Деппа подали на него иск за "безответственную трату средств"
    04:49 01.02.2017
    267
    Согласно документу, актер потратил более 75 миллионов долларов на покупку 14 домов и нескольких островов на Багамах. Еще несколько миллионов долларов были потрачены на предметы искусства.
    Барак Обама во время прощальной речи
    Обзор ИноСМИ: отмена Obamacare, расследование хакерских атак, развод Деппа
    14:32 14.01.2017
    378
    В США сделали первый шаг к отмене реформы здравоохранения Obamacare, комитет по разведке сената проведет собственное расследование «вмешательства РФ» в американские выборы, а в иракском Мосуле освобождены стратегически важные здания.
    Актёры Джонни Депп и Эмбер Хёрд. Архивное фото
    Суд расторг брак Джонни Деппа и Эмбер Херд
    05:17 14.01.2017
    182
    Тяжбы продолжались восемь месяцев. Судья отклонил требование Деппа наложить на его экс-супругу штраф в размере 100 тысяч долларов за то, что она якобы откладывала процедуру развода.
    Анджелина Джоли и Брэд Питт
    Самые громкие звездные разводы 2016 года 
    16:53 31.12.2016
    754Год 2016, прощай! Итоги
    Актриса Анджелина Джоли в сентябре подала документы на развод со своим не менее известным супругом актером Брэдом Питтом, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами".
    Американский актер Джонни Депп на фотоколле. Архивное фото
    Джонни Депп сыграет в спин-оффе "Гарри Поттера"
    12:04 02.11.2016
    84
    Информация о том, какую роль получил американский актер в продолжении фильма "Фантастические твари и где они обитают", не раскрывается. Фильм будет снят по сценарию писательницы Джоан Роулинг.
    Вышел трейлер Пиратов Карибского моря 5. Видео
    Вышел трейлер "Пиратов Карибского моря 5" 
    11:17 03.10.2016
    240
    Компания Disney обнародовала тизер-трейлер фильма "Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки", премьера которого ожидается 26 мая следующего года, передает The Verge.
    Актер Джонни Депп. Архивное фото
    Джонни Депп снимется в фильме про смерть рэпера Тупака Шакура - СМИ
    01:38 08.09.2016
    106
    Американский актер Джонни Депп снимется в роли детектива Рассела Пула, который после нескольких месяцев расследования пришел к выводу, что полицейские из его подразделения были причастны к гибели музыканта.
    Актёры Джонни Депп с супругой Эмбер Хёрд
    Херд и Депп урегулировали дело о семейном насилии и разводе – СМИ
    19:31 16.08.2016
    408
    Сообщается, что Джонни Депп согласился заплатить своей супруге Эмбер Херд около 7 миллионов долларов. Вместе с делом о бытовом насилии урегулировано связанное с ним дело о разводе.
    Актер Джонни Депп. Архивное фото
    Джонни Депп отрезал себе кончик пальца во время ссоры с Эмбер Херд (18+)
    14:36 16.08.2016
    333
    Как отмечается, голливудская звезда повредил себе палец в приступе ярости, находясь под действием алкоголя и наркотика экстази. Депп бил бутылки и бросил телефон в стену, а также разбил окно.
    Актёры Джонни Депп с супругой Эмбер Хёрд
    Эмбер Херд обвинила Джонни Деппа в нарушении запрета на приближение к ней
    09:19 14.06.2016
    283
    Представитель полиции Лос-Анджелеса сообщил порталу BuzzFeed, что в доме был агент Деппа. Агент, в свою очередь, заявил полицейским, что имеет документы, разрешающие изъять собственность.
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