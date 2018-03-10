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    Вашингтон (город)

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 321
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    Илон Маск
    Илону Маску разрешили бурить под Вашингтоном
    19:16 19.02.2018
    202
    Детали проекта пока неизвестны, однако в The Boring Company допустили, что под американской столицей может появиться станция для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop.
    Юлия Тимошенко и Курт Волкер
    Волкер сообщил подробности встречи с Тимошенко в Вашингтоне
    02:55 06.02.2018
    5045
    По словам спецпредставителя Госдепа США по Украине, он обсудил с Юлией Тимошенко введение миротворцев ООН в Донбасс и роль парламента в реализации минских соглашений.
    Степан Полторак
    Полторак прибыл в США, чтобы узнать дату поставок Javelin
    16:45 02.02.2018
    149Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    В пятницу, 2 февраля начался визит главы украинского оборонного ведомства в Вашингтон. В планах Степана Полторака провести переговоры с главой Пентагона и узнать сроки поставки противотанковых комплексов Javelin.
    Борис Немцов. Архивное фото
    Площадь перед посольством РФ в Вашингтоне назвали в честь Немцова
    23:49 09.01.2018
    136Годовщина убийства Бориса Немцова
    В городском совете Вашингтона рассчитывают на то, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели, то есть до 28 февраля.
    В США скоростной поезд сошел с рельсов, есть пострадавшие
    В США скоростной поезд рухнул с моста на проезжую часть
    19:08 18.12.2017
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    На фотографиях, появившихся в социальных сетях, видно, что с путей сошел третий (последний) вагон состава. ​Шериф округа также в Twitter сообщил о пострадавших в результате аварии, не уточнив их числа.
    Труба газопровода Северный поток-2. Архивное фото
    "Нафтогаз" призвал США к шагам против "Северного потока - 2"
    12:55 12.12.2017
    445Транзит газа под угрозой: последствия ЧП в Австрии
    Андрей Коболев во время посещения Атлантического совета в Вашингтоне заявил, что совместными усилиями можно остановить "Северный поток - 2" и защитить общие интересы.
    Директор НАБУ Артем Сытник на закрытии Глобального форума по возврату активов в Вашингтоне
    Сытник в США: возможно, это мои последние выступления на должности
    04:49 07.12.2017
    1339Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Директор НАБУ сообщил, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который дает возможность увольнять руководство Антикоррупционного бюро.
    Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
    Главы НАБУ и САП проигнорировали "спонтанные прихоти Луценко"
    14:11 06.12.2017
    502Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    Главы НАБУ и САП Артем Сытник и Назар Холодницкий находятся в Вашингтоне по приглашению организаторов Глобального форума по возврату активов и для участия в дополнительных встречах с высокопоставленными чиновниками США.
    Юрий Луценко. Архивное фото
    Луценко проигнорировал Глобальный форум по возврату активов в Вашингтоне
    01:32 05.12.2017
    510Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    В Вашингтоне проходит открытие Глобального Форума по возврату активов, в котором должен был принимать участие генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
    Директор НАБУ Артем Сытник и генеральный прокурор Юрий Луценко на совместной пресс-конференции в Киеве
    Сытник и Холодницкий отправились в США, чтобы помириться с ГПУ
    08:20 04.12.2017
    422Ситуация с НАБУ далека от разрешения
    По словам посла Украины в США Валерия Чалого, в Вашингтоне собираются участники скандала вокруг агентов НАБУ, которые пытались дать взятку руководству ГМС.
    Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
    Тиллерсон описал контакты США и России по украинской проблеме
    19:59 28.11.2017
    564Масштабный обмен пленными в Донбассе: все подробности
    Госсекретарь подтвердил позицию США о том, что отношения с Россией "не вернутся к нормальным, пока мы не решим (проблему) Украины". По его словам, "это устойчивое препятствие".
    Задержание украинской активистки в Вашингтоне
    Активистку, выступавшую против артистов из РФ, задержали в Вашингтоне
    03:14 15.11.2017
    761
    Олекса Чопивская вместе с мамой раздавали листовки посетителям концерта в Вашингтоне, в котором принимали участие российский дирижер Валерий Гергиев и пианист Денис Мацуев.
    Флаги США и Украины
    Посольство Украины негативно оценило концерт артистов из РФ в Вашингтоне
    05:59 14.11.2017
    2028Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    В посольстве Украины в Вашингтоне выразили сожаление, что "поддержка мероприятия со стороны отдельных важных американских негосударственных структур создает площадку для российской пропаганды и манипуляции общественным мнением в США".
    Оцепление у здания Белого дома в Вашингтоне
    Белый дом закрыт из-за "подозрительной активности"
    16:32 03.11.2017
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    Секретная служба сообщила, что Белый дом блокирован "из-за подозрительной активности", вызвавший опасения человек задержан. Президент США Дональд Трамп ранее утром покинул свою резиденцию и отправился в азиатское турне.
    Министр финансов Александр Данилюк
    Данилюк встретится с руководством МВФ и ВБ
    22:57 11.10.2017
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    В ежегодных встречах МВФ и Всемирного банка в США принимают участие министры финансов, главы центральных банков, ведущие экономисты, профессора, представители бизнеса со всего мира.
    Памятник Аврааму Линкольну в Вашингтоне
    Гражданин Киргизии нацарапал свое имя на мемориале Линкольна в США
    13:34 20.09.2017
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    Как удалось выяснить диппредставительству Киргизии, стоимость нанесенного ущерба памятнику, установленная судом США, составила 2 тысячи долларов.
    Кристин Лагард
    Глава МВФ оценила ежегодный объем взяток во всем мире в $2 трлн
    20:57 18.09.2017
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    Ежегодный объем взяток во всем мире составляет примерно 2% от мирового объема ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард.
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    Обыски в торгпредстве России в Вашингтоне 
    02:42 03.09.2017
    203США - Россия: санкции преткновения
    Госдеп подтверждает, что РФ освободила консульство в Сан-Франциско и два здания торгпредства в Вашингтоне и Нью-Йорке, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель госдепартамента США.
    В торгпредстве России в Вашингтоне проходят обыски
    МИД России публикует свидетельства противоправных действий властей США
    00:40 03.09.2017
    321США - Россия: санкции преткновения
    Согласно заявлению МИД РФ, видео свидетельствует о противоправных действиях американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений.
    Ситуация в Вашингтоне возле торгпредства РФ
    Представитель РФ об обысках в Вашингтоне: рейдерский захват и вандализм
    22:05 02.09.2017
    706США - Россия: санкции преткновения
    На вопрос, сохраняется ли у здания дипломатический иммунитет, торговый представитель РФ в США, ответил: "С двух часов по местному времени американцы так не считают".
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    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
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    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Илон Маск
    Илону Маску разрешили бурить под Вашингтоном
    19:16 19.02.2018
    202
    Детали проекта пока неизвестны, однако в The Boring Company допустили, что под американской столицей может появиться станция для высокоскоростных поездов проекта Hyperloop.
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