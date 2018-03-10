В пятницу, 2 февраля начался визит главы украинского оборонного ведомства в Вашингтон. В планах Степана Полторака провести переговоры с главой Пентагона и узнать сроки поставки противотанковых комплексов Javelin.
На фотографиях, появившихся в социальных сетях, видно, что с путей сошел третий (последний) вагон состава. Шериф округа также в Twitter сообщил о пострадавших в результате аварии, не уточнив их числа.
Главы НАБУ и САП Артем Сытник и Назар Холодницкий находятся в Вашингтоне по приглашению организаторов Глобального форума по возврату активов и для участия в дополнительных встречах с высокопоставленными чиновниками США.
В посольстве Украины в Вашингтоне выразили сожаление, что "поддержка мероприятия со стороны отдельных важных американских негосударственных структур создает площадку для российской пропаганды и манипуляции общественным мнением в США".
Секретная служба сообщила, что Белый дом блокирован "из-за подозрительной активности", вызвавший опасения человек задержан. Президент США Дональд Трамп ранее утром покинул свою резиденцию и отправился в азиатское турне.
Согласно заявлению МИД РФ, видео свидетельствует о противоправных действиях американских властей, которые в нарушение международного права и собственного законодательства вторглись на российские дипломатические объекты и проводят "осмотр" помещений.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".