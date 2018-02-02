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    Полторак прибыл в США, чтобы узнать дату поставок Javelin

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (141)

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    В пятницу, 2 февраля начался визит главы украинского оборонного ведомства в Вашингтон. В планах Степана Полторака провести переговоры с главой Пентагона и узнать сроки поставки противотанковых комплексов Javelin.
    Степан Полторак
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак начал официальный визит в США, где встретится с американским коллегой Джеймсом Мэттисом, сообщает в пятницу пресс-служба военного ведомства.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
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    На минувшей неделе Полторак заявил, что 2 февраля посетит Вашингтон, где рассчитывает узнать о сроках поставок из США в Украину противотанковых комплексов Javelin.

    "Министр обороны Украины Степан Полторак начал свой официальный визит в США", — говорится в сообщении на сайте минобороны.

    По данным ведомства, в рамках визита министр примет участие в двусторонних оборонных консультациях ведомств стран, состоятся встречи с Мэттисом, представителями руководства оборонного ведомства США, а также руководством и офицерами оперативно-стратегического уровня Национального военного колледжа США.

    Также сообщается, что в программе работы украинской делегации — рабочие встречи с украинскими волонтерами, которые проживают в США и помогают украинской армии.

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin.

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    Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

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