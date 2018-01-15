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    Политика

    Полторак запретил награждать оружием гражданских лиц

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    Ранее министр обороны Украины мог награждать не только военных, но и гражданских лиц, в частности в 2015 году он наградил пистолетами главу Высшего Административного суда и главу Высшего хозяйственного суда.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак принял решение о запрете награждения гражданских лиц холодным и огнестрельным оружием, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

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    "Отныне отличиями Министерства обороны Украины "Огнестрельное оружие" и "Холодное оружие" могут быть награждены только военнослужащие ВС Украины и других силовых структур, а также те, кто был уволен в отставку или запас с правом ношения военной формы одежды", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, такими наградами граждан указанной категории могут награждать только один раз. "Такое решение позволит усовершенствовать нормативно-правовую базу по вопросам награждений и определить четкий круг лиц, которые могут быть награждены данным отличием", — добавили в ведомстве.

    Ранее министр обороны Украины мог награждать не только военных, но и гражданских лиц, в частности в 2015 году он наградил пистолетами главу Высшего Административного суда Александра Нечитайло и главу Высшего хозяйственного суда Богдана Львова.

    Ранее сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков вручил в течение 2014-2016 годов 1322 единицы наградного оружия, из них 112 – народным депутатам.

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