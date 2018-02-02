Турчинов прокомментировал поставки Javelin

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов надеется, что Вашингтон поставит Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшее время.

"Мне уже четвертый год ставят такой вопрос, как продвигается сотрудничество. Сотрудничество продвигается, но оружия еще нет, понимаете. К большому сожалению, разговоров вокруг этого гораздо больше, чем конкретных шагов. Я буду говорить, что оружие получили только тогда, когда я сам возьму его в руки. Пока что все "за", все говорят, все поддерживают, но я не видел ни одного Javelin в Украине. Надеюсь, что это в ближайшее время будет, но я надеялся еще с марта 2014 года", — сказал Турчинов, заявление которого транслировал телеканал "112 Украина".

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Против поставок вооружений в Украину неоднократно предостерегала РФ, отмечая, что этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.