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    Политика

    Турчинов прокомментировал поставки Javelin

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (140)

    (обновлено: )15303
    По словам секретаря СНБО, он еще с марта 2014 года надеялся на поставки Javelin в Украину, однако "разговоров вокруг этого гораздо больше, чем конкретных шагов".
    Александр Турчинов
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов надеется, что Вашингтон поставит Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в ближайшее время.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    О хитростях применения Javelin в Донбассе

    "Мне уже четвертый год ставят такой вопрос, как продвигается сотрудничество. Сотрудничество продвигается, но оружия еще нет, понимаете. К большому сожалению, разговоров вокруг этого гораздо больше, чем конкретных шагов. Я буду говорить, что оружие получили только тогда, когда я сам возьму его в руки. Пока что все "за", все говорят, все поддерживают, но я не видел ни одного Javelin в Украине. Надеюсь, что это в ближайшее время будет, но я надеялся еще с марта 2014 года", — сказал Турчинов, заявление которого транслировал телеканал "112 Украина".

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году. Против поставок вооружений в Украину неоднократно предостерегала РФ, отмечая, что этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. 

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