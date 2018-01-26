Полторак сообщил, когда Украина узнает сроки поставок Javelin из США

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак рассчитывает, что о сроках поставок США Украине противотанковых комплексов Javelin он узнает после визита в Вашингтон, который состоится 2 февраля.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.

"Я думаю, что я точно буду понимать после моего визита, который состоится 2 февраля в Вашингтон", — сказал министр в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу, отвечая на вопрос, когда Украине могут быть предоставлены Javelin.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin.