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    Полторак сообщил, когда Украина узнает сроки поставок Javelin из США

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (132)

    (обновлено: )9802
    Степан Полторак ожидает, что о сроках поставок США Украине противотанковых комплексов Javelin он узнает после визита в США, который запланирован на начало следующего месяца.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак рассчитывает, что о сроках поставок США Украине противотанковых комплексов Javelin он узнает после визита в Вашингтон, который состоится 2 февраля.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США

    Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США, они ожидаются в 2018 году.

    "Я думаю, что я точно буду понимать после моего визита, который состоится 2 февраля в Вашингтон", — сказал министр в эфире телеканала "112 Украина" в пятницу, отвечая на вопрос, когда Украине могут быть предоставлены Javelin.

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin.

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