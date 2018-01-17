Порошенко подтвердил. США поставят Javelin за счет своего бюджета

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin будут производиться за счет бюджета США.

"Вследствие кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем позитивную новость, что противотанковые комплексы Javelin нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования США", — приводит слова Порошенко в среду его пресс-служба.

Ранее начальник Генштаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что США могут предоставить Киеву противотанковые ракетные комплексы Javelin в течение полугода.

Ранее ведущий аналитик британского исследовательского проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что "Азов" использует в Донбассе летальное вооружение США. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.