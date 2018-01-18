"Очередной пиар Порошенко". ЛНР о поставках Javelin

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что поставки США противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву не повлияют на общую ситуацию в Донбассе.

"Весь шум вокруг так называемого "супероружия" — лишь очередной пиар Порошенко, а в целом поставка ВСУ Javelin не повлияет на общую ситуацию", — сказал Марочко.

Он пояснил, что поставки планируются ориентировочно через 6 месяцев, когда Украина подготовит места хранения.

"Так как в украинской армии с этим большая проблема, и мы в этом не раз убеждались, когда арсеналы и базы ракетно-артиллерийского вооружения "взлетали на воздух", то вообще есть сомнения об их поставках", — заявил представитель оборонного ведомства республики.

По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.