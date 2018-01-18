наверх
18.01.201817:56
Курсы валют НБУ
  • USD28.67+ 0.01
  • EUR34.98- 0.06
Рубрики
Ещё
    Политика

    "Очередной пиар Порошенко". ЛНР о поставках Javelin

    Тема:

    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (125)

    (обновлено: )29720
    В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили в четверг, что поставка Javelin Вооруженным силам Украины "не повлияет на общую ситуацию".
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    Defenseimagery.mil

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что поставки США противотанковых ракетных комплексов Javelin Киеву не повлияют на общую ситуацию в Донбассе.

    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia
    WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США

    "Весь шум вокруг так называемого "супероружия" — лишь очередной пиар Порошенко, а в целом поставка ВСУ Javelin не повлияет на общую ситуацию", — сказал Марочко.

    Он пояснил, что поставки планируются ориентировочно через 6 месяцев, когда Украина подготовит места хранения.

    "Так как в украинской армии с этим большая проблема, и мы в этом не раз убеждались, когда арсеналы и базы ракетно-артиллерийского вооружения "взлетали на воздух", то вообще есть сомнения об их поставках", — заявил представитель оборонного ведомства республики.

    По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

    Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. В частности, США намерены поставить Киеву 35 пусковых установок Javelin. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политический эксперт Сергей Быков
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?
    В Одессе затопило улицы
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине
    Гривны, купюры
    Курс гривны летит в пропасть
    Питание в школе
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших