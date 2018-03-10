По информации официального представителя Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в 20.00 ВСУ, перегруппировавшись и подвезя боеприпасы, снова начали обстрел позиций Народной милиции ЛНР на дебальцевском направлении.
По информации представителя самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко, "было установлено", что 29 октября в населенном пункте Станица Луганская зафиксировано перемещение польских наемников в количестве 70 человек на трех автомобилях "Урал".
Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что "украинское руководство продолжает проводить ряд подготовительных мероприятий, подтверждающих намерения к активизации боевых действий в Донбассе".
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в населенный пункт Болотенное Станично-Луганского района прибыл сводный полк добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что правительству Украины выгоднее отказаться от своих погибших, признав их пропавшими без вести.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".