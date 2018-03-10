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    Андрей Марочко

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 7
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    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    "Очередной пиар Порошенко". ЛНР о поставках Javelin
    15:38 18.01.2018
    478Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    В самопровозглашенной Луганской народной республике заявили в четверг, что поставка Javelin Вооруженным силам Украины "не повлияет на общую ситуацию".
    Танк ополчения ЛНР. Архивное фото
    ВСУ возобновили обстрел на дебальцевском направлении - ЛНР
    21:17 19.12.2016
    831Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    По информации официального представителя Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, в 20.00 ВСУ, перегруппировавшись и подвезя боеприпасы, снова начали обстрел позиций Народной милиции ЛНР на дебальцевском направлении.
    Украинские военные на позициях. Архивное фото
    На всем дебальцевском направлении идут бои - ЛНР
    16:33 19.12.2016
    2860Блокада Донбасса: разгон в Кривом Торце.
    Украинская сторона и ополченцы обвиняют друг друга в эскалации ситуации в Донбассе. По словам Леонида Кучмы, блок вопросов по безопасности остается ключевым и по-прежнему не выполняется.
    Военнослужащие ЛНР на наблюдательном посту
    В ЛНР сообщили о прибытии польских наемников в Станицу Луганскую
    02:26 01.11.2016
    1304Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    По информации представителя самопровозглашенной ЛНР Андрея Марочко, "было установлено", что 29 октября в населенном пункте Станица Луганская зафиксировано перемещение польских наемников в количестве 70 человек на трех автомобилях "Урал".
    Лента с патронами
    ЛНР обвинила Киев в переброске силовиков, танков и САУ в Донбасс
    14:24 01.09.2016
    905Донбасс: разведение сил под обстрелами.
    Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко заявил, что "украинское руководство продолжает проводить ряд подготовительных мероприятий, подтверждающих намерения к активизации боевых действий в Донбассе".
    Нашивка с флагом Правого сектора на рукаве бойца
    В ЛНР заявили о тысяче бойцов "Правого сектора" у линии соприкосновения
    12:59 24.05.2016
    860Снова стреляли: обострение в зоне АТО.
    Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в населенный пункт Болотенное Станично-Луганского района прибыл сводный полк добровольческого украинского корпуса "Правый сектор".
    Массовое захоронение бойцов ВСУ обнаружено под Дебальцево
    В ЛНР заявили, что ВСУ не хотят забирать тела погибших силовиков
    00:16 06.04.2016
    867Донбасс: мир или война.
    Представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко заявил, что правительству Украины выгоднее отказаться от своих погибших, признав их пропавшими без вести.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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