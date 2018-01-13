Военный эксперт объяснил, почему США задерживают поставки Javelin

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины со следующей недели начинают подготовку операторов американского переносного противотанкового ракетного комплекса Javelin, о чем сообщает специализированный ресурс Ukrainian Military Pages.

Прежде всего украинские военные подтянут уровень владения английским языком, после чего их направят за границу для непосредственного изучения данных противотанковых ракетных комплексов.

Тем не менее США задерживают поставки Javelin в Украину. По мнению военного эксперта Олега Старикова это происходит из-за опасения американцев за своих военнослужащих.

Стариков отметил, что точность вооружения, которое будет предоставлено Украине — 35 пусковых установок и 210 ракет — стопроцентная.

"Каждая ракета — это стопроцентно подбитый танк. Но опять же если оператор будет обучен, если он правильно наведет лазерный прицел на ту цель, куда он стреляет, выполнит все инструкции, которые необходимы, нажмет кнопку пуск, и ракета уйдет, то ее попадание — 100 процентов", — сказал эксперт в эфире Голоса Столицы.

Он допускает, что США не спешат с поставками Javelin в Украину в виду того, что в целом опасаются захвата вооружения и использования его против американских военных.

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"Они боятся, чтобы из этих "Джавелинов" не выстрелили по американским войскам где-нибудь, где находятся американские советники или войска… Чтобы оно не попало в руки тех людей, которые выстрелят в любой точке мира по американскому солдату", — добавил Стариков.

В декабре американский президент Дональд Трамп одобрил продажу летального оружия для оборонных нужд Украины. По данным американских СМИ, план администрации Трампа предусматривает поставки в Украину 35 пусковых установок и 210 противотанковых ракет. Но не исключается, что в партию могут быть включены и противотанковые ракетные комплексы Javelin.