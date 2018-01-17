Муженко сделал важное заявление об американских Javelin

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины уже прорабатывают меры для подготовки к принятию на вооружение противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые предоставят нашему государству США. Об этом заявил начальник Генштаба – главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко, сообщает "Укринформ".

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"Позиция одна: договориться о Javelin. Есть соответствующая процедура их получения. Она не такая быстрая, как нам бы хотелось. Для этого еще необходима работа соответствующих экспертов в вопросах обследования готовности Украины принимать такое оружие", – пояснил Муженко.

Начальник Генштаба уточнил, что в том числе говорится о вопросах безопасности и условиях хранения такого оружия, а также оформлении процесса его передачи.

"Подготовка к применению и эксплуатации такого оружия нами уже проводится", – отметил генерал.

Ранее ведущий аналитик британского исследовательского проекта Bellingcat по вопросам Восточной Европы и Евразии Арик Толер заявил, что "Азов" использует в Донбассе летальное вооружение США. Администрация президента США Дональда Трампа в прошлом году одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет Javelin. Президент Петр Порошенко заявил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.