WSJ: предоставленное Украине Javelin и условия со стороны США

Владимир Матвеев, обозреватель

Планы США передать оружие Украине вызвали гнев у России и обострили взаимоотношения, но большее беспокойство американской стороны вызывает возможность попадания оружия "в руки врага" – как это случалось ранее. Об этом пишут Томас Гроув (Thomas Grove) и Джулиан Барнс (Julian E. Barnes) в статье "США и Украина пробуют предотвратить попадание оружия в руки врага", опубликованной 4 января The Wall Street Journal.

Как отмечают авторы статьи, предоставление оружия призвано предотвратить "разжигание тлеющего конфликта в горячую войну" путем "улучшения возможностей правительственных сил защищаться" в случае возможных наступательных действий повстанцев.

Но, как отмечается, эта политика обременена риском того, что оружие может достаться другой стороне.

Издание пишет, что американские официальные лица говорят, что они тщательно изучают угрозы и риски дела, применяя "особые меры предосторожности при передаче Украине противотанкового оружия Javelin".

Указанное оружие "будет предназначено для частей, расположенных далеко от фронта на востоке Украины, чтобы обеспечить, что Украина не использует его для наступательных операций, и чтобы оно не было оставлено врагу", пишет издание.

Оружие будет храниться на складах в учебных центрах. Американские военные, которые сейчас тренируют украинских военных на Яворовском полигоне в западной Украине, но могут быть перемещены на базы в центральные регионы страны, "будут регулярно проверять их сохранность и пересчитывать их".

"Это не теоретическая проблема". Издание пишет, что в Украине, по крайней мере, одна из переданных США в 2014 году ВС Украины радарных систем ближнего радиуса действия была размещена недалеко от Дебальцево, для выявления расположения вражеской артиллерии. Когда правительственные войска отступали, они "оставили части радара", которые могли попасть в руки ополченцев.

При этом отмечается, что представитель ВСУ незамедлительно уведомил американскую сторону, что части радарной системы перед отступлением войск "были уничтожены".

Как отмечается, фрагменты оружия предоставляют возможность не только изучить военные технологии США, а захват является "психологической победой".

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Наряду с этим, как сообщает WSJ проблема, не ограничивается Украиной. Подобные инциденты не являются исключением и уже происходили в прошлом в Грузии и Сирии.

Так, сообщается, что американское оборудование в 2008 году во время конфликта в Грузии было захвачено на базах. Некоторые виды обмундирования, обувь и ножи можно было приобрести на неформальном уличном рынке в Тбилиси. Также некоторое вооружение, предоставленное антиправительственным повстанцам в Сирии, согласно изданию, впоследствии оказалось в руках ИГИЛ.

Американские и украинские официальные лица считают очень важным, чтобы такое оружие как Javelin, не оказалось в руках сепаратистов, из-за опасений, что оно могло бы быть использовано впоследствии против украинских танков", пишет WSJ.

Напомним, ранее Госдепартамент США одобрил коммерческую лицензию, позволяющую экспорт снайперских систем Model M107A1, боеприпасов и связанных с ними комплектующих и аксессуаров в Украине на сумму 41,5 млн. долл. США.

В Госдепартаменте в декабре заявили, что Соединенные Штаты предоставят Украине "продвинутые оборонительные возможности". Согласно сообщениям СМИ США, общая стоимость оборонного пакета составит 47 млн долларов. Он будет включать 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок.

Отметим также, в начале января в Украине обнародовали видео, на котором демонстрировалось испытание двигателя нового украинского ракетного комплекса "Гром-2". Однако, по словам представителя информационно-консалтинговой компании Defense Express, в настоящее время проверка комплекса находится на самой ранней стадии. Тестируется одна из ступеней двигателя.