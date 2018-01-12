ВСУ начинают подготовку операторов Javelin - СМИ

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины 15 января планируют начать подготовку боевых рассчетов, которые будут работать с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

Подготовка будет проходить на базе Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного во Львове.

По данным издания Ukrainian military pages, тренировки начнутся с проведения языковой подготовки до приобретения необходимого уровня знаний английского языка.

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После завершение языкового курса, отобранные кандидаты отправятся заграницу для обучения боевому использованию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Как ранее сообщалось, США планируют поставить в Украину 35 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним.

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