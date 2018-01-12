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    ВСУ начинают подготовку операторов Javelin - СМИ

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    Привет, оружие! Поставки из Канады и США (121)

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    Только после приобретения необходимого уровня знаний английского языка потенциальных операторов ПТРК Javelin отправят заграницу для обучения боевому использованию комплексов.
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    wikipedia

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины 15 января планируют начать подготовку боевых рассчетов, которые будут работать с американскими противотанковыми ракетными комплексами Javelin.

    Подготовка будет проходить на базе Национальной академии сухопутных войск им. Сагайдачного во Львове.

    По данным издания Ukrainian military pages, тренировки начнутся с проведения языковой подготовки до приобретения необходимого уровня знаний английского языка.

    Читайте также: Вожделенные Javelin: победа или поражение Украины?

    После завершение языкового курса, отобранные кандидаты отправятся заграницу для обучения боевому использованию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

    Как ранее сообщалось, США планируют поставить в Украину 35 пусковых установок ПТРК Javelin и 210 ракет к ним.

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