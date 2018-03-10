В частности, по словам Полторака, 5 марта в Киеве с официальным визитом будет находиться министр обороны Королевства Швеции, с которым министр планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии.
Военные инструкторы и советники США много лет работают на территории Украины. Вроде бы, помогают реформировать ВСУ. Однако не все так просто. Они, как богочеловеки, стремятся форматировать сознание украинцев.
Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
По словам министра обороны Степана Полторака, приоритетным для ВСУ является закупка противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов.
Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что в настоящее время в Минобороны достаточно вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным, вещевым обеспечением армии.
По словам министра обороны Украины Степана Полторака, необходимо сохранить неприкосновенность противотанковых средств, обеспечить сохранение технологий, а также эффективную подготовку использования расчетов, которые будут работать на этих средствах.
Министр обороны Степан Полторак, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по поводу передачи летального вооружения Украине.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
Военные инструкторы и советники США много лет работают на территории Украины. Вроде бы, помогают реформировать ВСУ. Однако не все так просто. Они, как богочеловеки, стремятся форматировать сознание украинцев.
В частности, по словам Полторака, 5 марта в Киеве с официальным визитом будет находиться министр обороны Королевства Швеции, с которым министр планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии.