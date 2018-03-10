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    Степан Полторак

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 507
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    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Ты враг, я враг. О психологическом состоянии бойцов ВСУ
    10:03 07.03.2018
    2737Донбасс: новое перемирие
    Фактически в государстве отсутствует систематическая поддержка и общенациональная программа реабилитации людей, прошедших боевые действия на Донбассе.
    Vинистр обороны Швеции Петр Хультквист (в центре) во время встречи в Министерстве обороны Украины
    Визит Хультквиста в Киев: что на повестке дня?
    12:25 06.03.2018
    157Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что до выборов президента РФ продвижения по вопросу миротворцев на Донбассе скорее всего не будет.
    Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел образцы формы ВСУ, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины
    Численность ВСУ за три года выросла на 100 тысяч
    23:48 03.03.2018
    331
    Министр обороны Украины поинформировал, за счет чего Вооруженным силам удалось радикально увеличить свою численность и сформировать резерв.
    Степан Полторак
    Есть страны, готовые к миротворческой миссии в Донбассе - Полторак
    17:20 03.03.2018
    144Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    В частности, по словам Полторака, 5 марта в Киеве с официальным визитом будет находиться министр обороны Королевства Швеции, с которым министр планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Полторак обвинил Россию в попытке заморозить конфликт в Донбассе
    15:08 03.03.2018
    182Донбасс: новое перемирие
    По словам Степана Полторака, "руководство Российской Федерации продолжает искать пути", чтобы превратить конфликт на востоке Украины в замороженный.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Мы категорически отвергаем участие РФ в миротворческой миссии - Полторак
    23:52 27.02.2018
    347Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Глава Минобороны Украины, говоря об участии России в миротворческой миссии в Донбассе, подчеркнул, что "не может быть в одном лице и миротворец, и агрессор".
    Визит главы Минобороны Украины Степана Полторака в Финляндию
    Министр обороны Финляндии о миротворцах в Донбассе: без РФ не обойтись
    21:25 27.02.2018
    1049Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    Финский министр обороны считает, что без российского участия не обойтись: "Реализация миротворческой миссии, очевидно, требует соглашения между Россией и Украиной".
    Степан Полторак. Архивное фото
    Министр обороны Украины едет в Финляндию в понедельник
    06:50 26.02.2018
    356Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие
    По информации пресс-службы Министерства обороны Финляндии, министр обороны Украины Степан Полторак посетит Финляндию с двухдневным визитом 26-27 февраля.
    Американские военные инструкторы в Украине
    Как американские военные советники научат украинцев... думать
    15:20 18.02.2018
    1378Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Военные инструкторы и советники США много лет работают на территории Украины. Вроде бы, помогают реформировать ВСУ. Однако не все так просто. Они, как богочеловеки, стремятся форматировать сознание украинцев.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Полторак не едет в штаб-квартиру НАТО из-за "блокады" со стороны Венгрии
    19:20 12.02.2018
    501
    Отмечается, что визит Степана Полторака не состоится из-за отсутствия согласования проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Скрытая война: небоевые потери в ВСУ
    12:57 10.02.2018
    4255
    Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
    Танк Т-84У Оплот ВС Украины
    В Минобороны назвали приоритеты ВСУ в закупке военной техники
    16:58 07.02.2018
    310Бюджет-2018: в закромах гуляет ветер
    По словам министра обороны Степана Полторака, приоритетным для ВСУ является закупка противотанковых средств, средств радиоэлектронной борьбы, а также технической разведки, беспилотных летательных аппаратов.
    Степан Полторак
    Полторак и Пашинский решили вывести войска из Крыма - экс-глава Минобороны
    10:28 07.02.2018
    2603Суд о госизмене: Порошенко дал показания по делу Януковича
    Бывший глава Министерства обороны Украины Игорь Тенюх дал показания по делу Виктора Януковича. Копия его допроса выложена на странице адвоката экс-президента Украины.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Глава Минобороны пригласил волонтеров в армию
    20:46 06.02.2018
    334
    Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что в настоящее время в Минобороны достаточно вакантных должностей, функциональные обязанности которых связаны с продовольственным, вещевым обеспечением армии.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Полторак предрек, что России с Украиной "в любом случае легко не будет"
    19:53 04.02.2018
    1022
    Министр обороны Степан Полторак также отметил, что большую роль в украинском конфликте играет Запад, и от него во многом будет зависеть дальнейшая судьба украинцев.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Полторак: Украина адаптировала ВСУ к стандартам НАТО уже на 90%
    08:30 04.02.2018
    334
    По словам министра, власти поставили перед собой амбициозные планы по приобретению стандартов Альянса до конца 2020 года: "По итогам двух лет, процент выполнения – 90% от запланированных мероприятий".
    Американский переносной противотанковый ракетный комплекс третьего поколения Javelin
    В Минобороны не уверены за сохранность противотанковых комплексов Javelin
    03:57 04.02.2018
    1996Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    По словам министра обороны Украины Степана Полторака, необходимо сохранить неприкосновенность противотанковых средств, обеспечить сохранение технологий, а также эффективную подготовку использования расчетов, которые будут работать на этих средствах.
    Джеймс Мэттис и Степан Полторак
    Глава Пентагона процитировал гимн Украины на встрече с Полтораком
    22:14 03.02.2018
    484
    Как сообщила в Twitter официальный представитель Пентагона Дана Уайт, в рамках переговоров стороны обсудили военное сотрудничество между странами.
    Джеймс Мэттис и Степан Полторак
    Мэттис рассчитывает на проведение в Украине военной реформы
    05:30 03.02.2018
    323Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Глава Пентагона призвал принять законопроект, "который обеспечит прочную законодательную основу для реализации реформ в обороне в поддержку безопасной и демократической Украины".
    Степан Полторак. Архивное фото
    Полторак: предоставление Украине летальных вооружений - сигнал для РФ
    03:35 03.02.2018
    382Привет, оружие! Поставки из Канады и США
    Министр обороны Степан Полторак, находясь с рабочим визитом в Вашингтоне, поблагодарил американскую сторону за "очень своевременное и правильное решение" по поводу передачи летального вооружения Украине.
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Украинские военные на позициях в Донбассе. Архивное фото
    Скрытая война: небоевые потери в ВСУ
    12:57 10.02.2018
    4255
    Небоевые потери в украинской армии сравнимы с боевыми, но даже эти цифры могут быть занижены, отмечают эксперты. Проблема в том, что решение, куда "записать" погибшего, принимает командир, а не независимый орган.
    Ситуация в зоне АТО. Архивное фото
    Ты враг, я враг. О психологическом состоянии бойцов ВСУ
    10:03 07.03.2018
    2737
    Фактически в государстве отсутствует систематическая поддержка и общенациональная программа реабилитации людей, прошедших боевые действия на Донбассе.
    Американские военные инструкторы в Украине
    Как американские военные советники научат украинцев... думать
    15:20 18.02.2018
    1378
    Военные инструкторы и советники США много лет работают на территории Украины. Вроде бы, помогают реформировать ВСУ. Однако не все так просто. Они, как богочеловеки, стремятся форматировать сознание украинцев.
    Визит главы Минобороны Украины Степана Полторака в Финляндию
    Министр обороны Финляндии о миротворцах в Донбассе: без РФ не обойтись
    21:25 27.02.2018
    1049
    Финский министр обороны считает, что без российского участия не обойтись: "Реализация миротворческой миссии, очевидно, требует соглашения между Россией и Украиной".
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Полторак не едет в штаб-квартиру НАТО из-за "блокады" со стороны Венгрии
    19:20 12.02.2018
    501
    Отмечается, что визит Степана Полторака не состоится из-за отсутствия согласования проведения Комиссии Украина-НАТО на уровне министров обороны.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Министр обороны Украины едет в Финляндию в понедельник
    06:50 26.02.2018
    356
    По информации пресс-службы Министерства обороны Финляндии, министр обороны Украины Степан Полторак посетит Финляндию с двухдневным визитом 26-27 февраля.
    Министр обороны Украины Степан Полторак
    Мы категорически отвергаем участие РФ в миротворческой миссии - Полторак
    23:52 27.02.2018
    347
    Глава Минобороны Украины, говоря об участии России в миротворческой миссии в Донбассе, подчеркнул, что "не может быть в одном лице и миротворец, и агрессор".
    Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел образцы формы ВСУ, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины
    Численность ВСУ за три года выросла на 100 тысяч
    23:48 03.03.2018
    331
    Министр обороны Украины поинформировал, за счет чего Вооруженным силам удалось радикально увеличить свою численность и сформировать резерв.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Полторак обвинил Россию в попытке заморозить конфликт в Донбассе
    15:08 03.03.2018
    182
    По словам Степана Полторака, "руководство Российской Федерации продолжает искать пути", чтобы превратить конфликт на востоке Украины в замороженный.
    Vинистр обороны Швеции Петр Хультквист (в центре) во время встречи в Министерстве обороны Украины
    Визит Хультквиста в Киев: что на повестке дня?
    12:25 06.03.2018
    157
    Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что до выборов президента РФ продвижения по вопросу миротворцев на Донбассе скорее всего не будет.
    Степан Полторак
    Есть страны, готовые к миротворческой миссии в Донбассе - Полторак
    17:20 03.03.2018
    144
    В частности, по словам Полторака, 5 марта в Киеве с официальным визитом будет находиться министр обороны Королевства Швеции, с которым министр планирует обсудить участие военнослужащих ВС Швеции в миротворческой миссии.
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