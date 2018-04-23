Полторак раскрыл детали смены формата АТО

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак подтвердил, что в понедельник, 30 апреля, в Донбассе будет сменен формат с антитеррористической операции на Операцию объединенных сил, в настоящее время активно идет подготовка военных.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что АТО в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных "антитеррористических операций".

"Тридцатого апреля мы завершаем проведение АТО и переходим к проведению операции Объединенными силами во главе с командующим и Объединенным штабом", — сказал Полторак в интервью украинскому бюро ВВС, опубликованном в понедельник.

Полторак добавил, что министерство уже подготовило "органы военного управления, которые будут выполнять задачи в Донецкой и Луганской областях".

"Были проведены учения и буквально во время разговора с вами (интервью состоялось 21 апреля — ред.) осуществляется передислокация органов военного управления, замена частей и подразделений, реструктуризация воинских частей и их замена", — заявил министр.

В начале этого года Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, который предполагает смену антитеррористической операции на военную. Закон дает президенту право использовать вооруженные силы в регионе в мирное время для реализации мер по обеспечению суверенитета страны. Это позволит узаконить применение армии на востоке без объявления войны.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.