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    Полторак: ВСУ должны быть готовы к наступлению в Донбассе

    Тема:

    Донбасс: "пасхальное" перемирие (402)

    (обновлено: )80209
    По словам Полторака, украинская армия "не планирует проведение широкомасштабных наступательных действий и осуществлять захват территории". Глава Минобороны заявил о необходимости укреплении ВСУ.
    Степан Полторак
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины не планируют широкомасштабные наступательные действия в Донбассе, однако они должны быть готовы к ним, заявил министр обороны страны Степан Полторак.

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    Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что украинская армия не разрабатывает планов и не ставит цели за пределами границ Украины. "Мы не собираемся форсировать Волгу", — сказал Муженко.

    "Мы не планируем проведение широкомасштабных наступательных действий и осуществлять захват территории",- сказал Полторак в интервью правительственной газете "Урядовый курьер", опубликованном в четверг.

    По его словам, Украина намерена цивилизованным способом решать проблему возвращения неподконтрольных ему территорий Донбасса.

    При этом министр обороны считает, что необходимо укреплять украинскую армию. "Причем настолько, чтобы они (ВСУ — ред.) были готовы не только к обороне, но и к освобождению оккупированных территорий, на что наше войско имеет право и никогда его не теряло", — заявил он.

    Напомним, в Донбассе с 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах. За соблюдением договоренностей сторон в Донбассе следит Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг неоднократно заявлял, что наблюдателям ограничивают доступ в некоторые районы Донбасса.

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