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    Полторак озвучил потери ВСУ "с начала агрессии"

    Тема:

    Прощай, АТО! Операция объединенных сил в Донбассе (535)

    (обновлено: )30102
    По словам главы Минобороны Степана Полторака, ВСУ с начала боевых действий в Донбассе потеряли 3 332 человека, из которых боевые потери составили 2 394 лица.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Associated Press Sergei Chuzavkov

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Потери Вооруженных сил Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3 тысячи 332 человека, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

    Украинские военные в зоне Донбассе. Архивное фото
    УНИАН
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    "С начала агрессии ВСУ потеряли 3 332 человека, из них боевые потери — это 2 394 лица, и 938 — небоевые потери. Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности… суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков", — сообщил глава Минобороны.

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    Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, из которых 2383 человека — украинские военные. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2018 года более 350 тысяч человек приняли участие в силовой операции на юго-востоке Украины и получили статус участника боевых действий.

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