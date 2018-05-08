Полторак озвучил потери ВСУ "с начала агрессии"

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. Потери Вооруженных сил Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3 тысячи 332 человека, сообщил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

"С начала агрессии ВСУ потеряли 3 332 человека, из них боевые потери — это 2 394 лица, и 938 — небоевые потери. Хочу отметить, что причины небоевых потерь различны. Начиная от болезней, дорожно-транспортных происшествий, нарушений правил безопасности… суицида, к сожалению, такое явление тоже есть, употребление спиртных напитков", — сообщил глава Минобороны.

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Ранее вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко заявляла, что за четыре года конфликта в Донбассе погибли более десяти тысяч человек, из которых 2383 человека — украинские военные. По словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, к началу 2018 года более 350 тысяч человек приняли участие в силовой операции на юго-востоке Украины и получили статус участника боевых действий.