наверх
04.03.201801:43
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Политика

    Численность ВСУ за три года выросла на 100 тысяч

    (обновлено: )11701
    Министр обороны Украины поинформировал, за счет чего Вооруженным силам удалось радикально увеличить свою численность и сформировать резерв.
    Министр обороны Украины Степан Полторак осмотрел образцы формы ВСУ, которые будут участвовать в мероприятиях по случаю Дня Независимости Украины
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В 2014 году численность Вооруженных сил Украины составляла 150 тысяч человек, а в 2017 году — 255 тысяч, заявил министр обороны Степан Полторак.

    Выстрел с позиций ВСУ по БМП ополченцев в районе Докучаевска
    Видео Facebook Пресc-центра штаба АТО
    ВСУ опубликовало видео попадания снаряда в БМП ополченцев

    Кроме этого, по его словам, ВСУ полностью перешли на контрактную основу.

    По словам министра, к началу боевых действий в Донбассе была катастрофическая ситуация и "готовых к ведению боевых действий было 5-6 тысяч человек". Сейчас в зоне проведения АТО воюют только контрактники.

    "Мы только в 2016-2017 годах по контракту набрали 110 тысяч человек. Мы обеспечили основным вооружением и техникой все Вооруженные силы Украины и начали формировать корпус резерва. Танковые, артиллерийские бригады — те, которые готовы, заправлены и они уже готовы выполнять задания при усложненных ситуациях", — сообщил Полторак.

    В украинской армии подготовлен резерв в количестве свыше 150 тысяч человек, которые имеют опыт ведения боевых действий.

    Также Полторак заявил, что на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии будет обсуждаться со Швецией.

    Читайте также: Награда убойной силы. Закрытый оружейный клуб Полторака и Авакова

    Глава Минобороны Украины считает, что Россия ищет решения "как заморозить, а не решить конфликт" в Донбассе.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Ученики
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Аэропорт "Борисполь". Архивное фото
    Украина остановилась в снежных заносах