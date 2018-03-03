Численность ВСУ за три года выросла на 100 тысяч

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. В 2014 году численность Вооруженных сил Украины составляла 150 тысяч человек, а в 2017 году — 255 тысяч, заявил министр обороны Степан Полторак.

Кроме этого, по его словам, ВСУ полностью перешли на контрактную основу.

По словам министра, к началу боевых действий в Донбассе была катастрофическая ситуация и "готовых к ведению боевых действий было 5-6 тысяч человек". Сейчас в зоне проведения АТО воюют только контрактники.

"Мы только в 2016-2017 годах по контракту набрали 110 тысяч человек. Мы обеспечили основным вооружением и техникой все Вооруженные силы Украины и начали формировать корпус резерва. Танковые, артиллерийские бригады — те, которые готовы, заправлены и они уже готовы выполнять задания при усложненных ситуациях", — сообщил Полторак.

В украинской армии подготовлен резерв в количестве свыше 150 тысяч человек, которые имеют опыт ведения боевых действий.

Также Полторак заявил, что на сегодня уже есть страны, которые готовы принять участие в миротворческой миссии в Донбассе, среди них — Финляндия, также вопрос об участии будет обсуждаться со Швецией.

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Глава Минобороны Украины считает, что Россия ищет решения "как заморозить, а не решить конфликт" в Донбассе.