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    Полторак рассказал, сколько Украина тратит на одного солдата в год

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    Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в 2017 году на одного военнослужащего могли выделить 8 тыс евро.
    Военные в Донбассе
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Украина тратит на одного военнослужащего вооруженных сил 12 тысяч евро в год.

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    Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак "Обозревателю".

    "Знаете, я никогда не буду доволен уровнем оснащения техникой, финансовым обеспечением, ведь армия — это очень дорогая штука, особенно ее переоснащение, перевооружение", — сказал он.

    По словам министра, в 2018 году такая сумма заложена в госбюджете. А вот в 2017 году  на одного военного могли выделить 8 тыс евро. 

    "Я бы хотел привести пример: на содержание одного солдата ВС США государство тратит 510 тыс. долларов в год, Великобритания — 250 тыс. фунтов, Германия — 220 тыс. евро, Польша — около 100 тыс. евро, Россия — 83 тыс. евро, Албания — 20-25 тыс. евро, Украина в прошлом году — 8 тыс. евро, в этом году — 12 тыс. евро. В 2014 году — 2-3 тыс. евро. Конечно, рост колоссальный, государство дает то, на что способно", — добавил министр.

    Ране Полтора заявил, что потери Вооруженных сил Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3 тысячи 332 человека.

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