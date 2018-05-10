Полторак рассказал, сколько Украина тратит на одного солдата в год

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Украина тратит на одного военнослужащего вооруженных сил 12 тысяч евро в год.

Об этом рассказал министр обороны Украины Степан Полторак "Обозревателю".

"Знаете, я никогда не буду доволен уровнем оснащения техникой, финансовым обеспечением, ведь армия — это очень дорогая штука, особенно ее переоснащение, перевооружение", — сказал он.

По словам министра, в 2018 году такая сумма заложена в госбюджете. А вот в 2017 году на одного военного могли выделить 8 тыс евро.

"Я бы хотел привести пример: на содержание одного солдата ВС США государство тратит 510 тыс. долларов в год, Великобритания — 250 тыс. фунтов, Германия — 220 тыс. евро, Польша — около 100 тыс. евро, Россия — 83 тыс. евро, Албания — 20-25 тыс. евро, Украина в прошлом году — 8 тыс. евро, в этом году — 12 тыс. евро. В 2014 году — 2-3 тыс. евро. Конечно, рост колоссальный, государство дает то, на что способно", — добавил министр.

Ране Полтора заявил, что потери Вооруженных сил Украины с начала военных действий в Донбассе составили 3 тысячи 332 человека.