ВСУ сейчас выживает только за счет патриотизма — Козий

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

За год украинская армия стала сильнее — ей удалось улучшить свою позицию в рейтинге военной силы по версии Global Firepower. В прошлом году наши вооруженные силы были тридцатыми, сейчас поднялись на одну ступень выше.

Возглавляют этот рейтинг военные силы США, на втором месте — российская армия, а на третьем — Китай.

Благодаря чему нашей армии удалось улучшить свою позицию в этом рейтинге, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

(текст публикуется на языке оригинала)

Наскільки цей рейтинг об'єктивний і цілісний?

— Відверто кажучи, досвід останніх чотирьох років, коли у нас, вибачте, знаходили зв'язок фінансування РФ і певних політичних впливових сил в певних країнах Європи, показує, що треба дуже уважно і дуже обережно ставитись до будь-якого рівня рейтингу. І, однозначно, перше питання завжди, яке я ставлю будь-якій рейтинговій так званій організації — "хто вас фінансує?". І тут починаються проблеми. Тому важко мені сьогодні сказати, наскільки він впливовий. Сподіваюсь, що він, дійсно, відповідає тим критеріям, які ми сьогодні очікуємо, що це незалежний і впливовий рейтинг. Сподіваюсь, що воно так.

Тобто конкретної відповіді по фінансуванню на ваше питання не було?

— Для цього треба бути, як мінімум, головою цієї рейтингової компанії, яка займається безпосередньо проведенням опитувань, наглядів і таке інше. Тоді, коли станеш головою компанії, будеш знати, звідки гроші, тоді можна і сказати, відповідає це чи не відповідає. Поки що, на жаль, я знаходжусь трошки в іншому статусі.

Ви сам рейтинг бачили?

— Так.

У Global Firepower кажуть, що враховували 55 індивідуальних чинників. Які з цих критеріїв були пріоритетними при визначенні позиції кожної армії, і які мають особливе відношення до ЗСУ?

— Взагалі-то я завжди вивожу три основних речі, які впливають на збройні сили в цілому. Перша річ — це так званий моральний фактор. Тобто все, що відноситься до людини, все, що людина має в збройних силах, і її відповідна моральна здатність виконувати ті завдання, які постають перед нею. Сьогодні в Україні, на жаль, з одного боку, а з іншого боку, на щастя, цей компонент дуже високий. Високий саме за рахунок високого патріотизму. З високого морального духу людей, які йдуть захищати. Але як у нас завжди ведеться — в боргах є влада. Чому? Тому що у нас немає омбудсмена військового і ми неодноразово чули, що права сержантів, рядового складу, офіцерів низової ланки іноді за сумлінне ними виконання обов'язків, доводять їх до того моменту, коли вони опиняються в судах. Тому треба розуміти, що поки що, за рахунок цього, у нас серйозні і потужні збройні сили, ми бачимо відверто, які зусилля люди роблять на всіх напрямках діяльності, на жаль, ми їх втрачаємо, і, на жаль, вони отримують до цього часу поранення. Це вже свідчить про те, що на сьогодні держава недостатньо забезпечує, недостатньо організує, або недостатньо сприяє освіті людей різної ланки, від стратегічної, що сьогодні, на мій погляд найнижчий рівень її професійної підготовки, до тактичної.

А от другий критерій, за яким можна оцінювати власні збройні сили — це компонент, який пов'язаний з оснащеністю збройних сил. Мається на увазі, в першу чергу, технікою та озброєнням. Причому, коли ми кажемо про техніку та озброєння, ми кажемо про сучасну техніку та сучасне озброєння. Якщо ми візьмемо США, ми знаходимо сучасну техніку та сучасне озброєння. Що таке сучасний? Сучасний — це значить, побудований за новими принципами. І це зброя направленої дії, це фактично вже винищувачі шостого покоління. Або за створеннями новітніх систем, коли об'єднуються системи розпізнавання ворога і системи знищення в одну систему і фактично потрібні хвилини від опізнавання до знищення. Іншими словами, дрон, який знаходиться в повітрі, міг віддати цілевказ безпосередньо артсистемі, яка знаходиться на глибині 17 чи скільки там кілометрів від передової.

Тобто у нас проблеми по всім цим пунктам?

— Фактично, у нас є проблеми, але у нас є і деякі переваги. Якщо ми візьмемо знову озброєння, то я вам скажу, що слід, як одну з переваг назвати те, що ми виходимо на рівень 91 року. У нас з'являються вже новітні системи модернізації, тобто ми пробуємо те, що не імплементувалося в 80-90-ті роки, пробуємо зараз це фактично використати. У нас з'явилася власна лінійка стрілецької зброї, це дуже непогано. У нас з'являються новітні механічні прилади, електронно-оптичні прилади. Взагалі-то це вдосконалення тих напрацювань, які вже були. І відповідно до цього у нас оборонна промисловість починає працювати в цьому напрямку. Це однозначно є плюс, перевага. Але знову. Наскільки це сучасна? Розумієте? Оце вже питання фактично відноситься до того, чому ми на 29, а не на першому, а не на другому місці, розумієте?

Ви погоджуєтесь з топ-трійкою цього рейтингу — США, Росія і Китай?

— Я не ставив би Росію вище за Китай. Сьогодні гонка озброєнь чергова почалася між США і Китаєм, а не між США і РФ. Так, Росія дійсно має ядерну зброю, пробують нею бряцати скрізь, де можна і де не можна, скрізь де потрібно і непотрібно.

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Зараз в українському медіапросторі знову зазвучали заяви про необхідність ядерної зброї для України. Що ви скажете на це?

— Це важке питання. Якщо б ми повернулися років на 15-20 назад і згадали, хто вивіз тактичну — підкреслюю, тактичну ядерну зброю — то тоді, так, я погоджуюсь, що тактична ядерна зброя могла би залишитися в Україні. І це б гарантувало нам деякі переваги на сьогодні.

Наша промисловість здатна створювати таку зброю?

— У будь-якої зброї є певний цикл. І що стосується циклу випробування, от скажіть мені, де ви хочете випробовувати цю ядерну зброю? Я думаю, що ви не здатні сказати. Точно так само, як і наш уряд, так само як і наш верховний головнокомандувач. Тому що, за великим рахунком, це серйозні, потужні речі, які призводять до тих моментів, наприклад, які ми сьогодні маємо в Донецькій області. Принаймні ЗМІ постійно про одну і ту саму шахту розповідають, що затоплення приведе до радіоактивного забруднення. Ми повинні зрозуміти, що це не просто кошти — це великі кошти. І чи здатен сьогодні олігархат ці кошти вкласти в це — велике питання. Тому що ми бачимо, що держава поки що не здатна зібрати велику кількість коштів для того, щоб повністю забезпечити всім необхідним ЗСУ, принаймні без ядерної зброї. І ми чітко розуміємо, що ще дуже багато є соціальних програм, які держава на сьогодні не може виконати без того, щоб не позичити гроші.