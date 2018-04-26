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    Политика

    Полторак утвердил план реформы военкоматов

    (обновлено: )32702
    Отметим, что весенний призыв на срочную воинскую службу стартует 2 апреля. Всего в разные силовые структуры и Вооруженные силы отправят более 15 тысяч человек.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак утвердил План создания на базе военных комиссариатов территориальных центров комплектования и социальной поддержки. Об этом сообщает сайт Минобороны.

    Министр внутренних дел Арсен Аваков и министр обороны Степан Полторак. Архивное фото
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Награда убойной силы. Закрытый оружейный клуб Полторака и Авакова

    "Планом предусмотрен переход на новый формат работы в военных комиссариатах. Целью создания таких центров является повышение эффективности работы с военнообязанными, резервистами и ветеранами в системе предоставления услуг по их социальной и правовой защите", — цитирует комментарий Полторака сайт МОУ.

    Напомним, в ходе весенней призывной кампании украинские военкоматы должны набрать 15 190 человек для прохождения воинской службы. Из них в армию направят 8990 человек, в Государственную специальную службу транспорта — 1000 человек, Госпогранслужбу — 1200 человек, в Нацгвардию — 4000 человек.

    Также Генштаб ВСУ планирует провести призыв 500 человек офицерского состава.

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