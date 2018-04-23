Конец АТО. Число силовиков в Донбассе может вырасти - Полторак

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Число украинских силовиков в Донбассе на первом этапе операция объединенных сил может остаться прежним, а впоследствии не исключено его увеличение, считает министр обороны Украины Степан Полторак.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что АТО в Донбассе завершится 30 апреля, ее сменит Операция объединенных сил. По мнению Киева, нынешний формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перейдет от Службы безопасности Украины непосредственно к военным. При этом после смены формата операции Киев не исключает точечных "антитеррористических операций".

По словам министра, командующий объединенных сил Сергей Наев будет управлять не только Вооруженными силами Украины, но и подразделениями СБУ, полиции, Нацгвардии и пограничников.

На вопрос о численности сил в Донбассе, министр ответил, что "все будет зависеть от обстановки". "Если на первом этапе это будет операция по стабилизации ситуации, то, по моему мнению, будет достаточно и то количество, которое сегодня есть. Если будет ситуация усугубляться или будет принято решение об освобождении территории — тогда, конечно, и количество личного состава необходимо будет увеличивать", — сказал Полторак в интервью Би-би-си Украина.

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По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.