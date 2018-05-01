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    Практическая подготовка расчетов Javelin: Полторак сделал заявление

    (обновлено: )24502
    Практическая подготовка расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины, создаст мощный противотанковый резерв.
    Степан Полторак. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мая — РИА Новости Украина. Вооруженные силы Украины начнут 2 мая практическую подготовку расчетов противотанковых ракетных комплексов Javelin, которые США передали Украине. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак в Facebook.

    Пост Степана Полторака в Facebook

    "Это решение позволит приступить от теоретической к практической подготовке наших расчетов "Джавелин", которые начнутся 2 мая на базе учебных центров Вооруженных сил Украины и создать мощный противотанковый резерв", – заявил Полторак.

    Он также выразил благодарность президенту Украины Петру Порошенко за "титанические усилия для получения противотанковых комплексов Джавелин" и президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу за положительное решение, которое позволило существенно повысить обороноспособность Украины и обеспечить украинских военнослужащих современным вооружением.

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