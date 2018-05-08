Сотни миллионов. Минобороны подсчитало размеры помощи Вашингтона

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. США за время конфликта в Донбассе предоставили Киеву помощь на 800 миллионов долларов и готовы к расширению сотрудничества, заявил министр обороны Украины Степан Полторак в опубликованном во вторник интервью интернет-изданию "Обозреватель".

"Я буквально в феврале встречался в США со своим коллегой Джеймсом Мэттисом. Если бы наши партнеры были недовольны качеством изменений в армии, мы не получали бы помощи. А они практически полностью выполняют свои обязательства по поддержке ВСУ. За время войны только США оказали нам помощь на 800 миллионов долларов", — сказал Полторак.

По его мнению, в 2018 году может появиться возможность "значительно повысить уровень боеготовности войска". "Во время встречи с Мэттисом мы увидели, что наши американские коллеги готовы к расширению сотрудничества", — заявил министр.

Также, по его словам, у Киева тесные связи с НАТО, только инструкторов из стран альянса в Украине — 500 человек из шести стран.

Как свидетельствует проект документа, опубликованный накануне на сайте профильного комитета нижней палаты конгресса, проект оборонного бюджета США на 2019 финансовый год предполагает выделить 250 миллионов долларов на оказание помощи Украине в сфере обеспечения безопасности и разведки, в том числе 50 миллионов — на летальные вооружения.

Президент США Дональд Трамп в марте подписал бюджет до 30 сентября 2018 года, когда заканчивается текущий финансовый год. По данным посольства Украины в Вашингтоне, в нем увеличены расходы на поддержку Украины. В частности, общий объем помощи Украине предусмотрен в объеме 620,7 миллиона долларов, включая 200 миллионов — на военно-техническую помощь.

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Ранее администрация США уже одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.