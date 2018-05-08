В США начали рассмотрение оборонного бюджета с учетом помощи Украине

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В проекте оборонного бюджета США на 2019 год предлагается выделить 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности, сообщает посольство Украины в США.

Согласно сообщению, обнародованному на странице посольства в Facebook, комитет по вопросам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США представил проект закона о "Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны".

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"Сумма средств, которую предлагается выделить Украине для помощи по безопасности, в том числе летальных видов вооружений, определена в объеме $250 млн, что на $100 млн больше, чем Комитет предлагал предоставить в текущем бюджетном году", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что $50 млниз указанной суммы предлагается направить исключительно для предоставления летального оружия оборонительного характера.

Законопроект должен быть согласован с версией, которая будет подготовлена Сенатом и утвержден обеими палатами Конгресса перед представлением на подпись Президенту США.

Напомним, оборонный бюджет США на текущий год предполагает выделение Украине помощи в размере $350 млн.