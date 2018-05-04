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    Точка зрения

    В санкционной политике против РФ Украина делает все, как США — Быков

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    Цель санкций против РФ — не сжижение ее экономической мощности, как многие считают, а именно препятствия для бизнес-элит, отметил политический эксперт.
    Политический эксперт Сергей Быков. Архивное фото
    Сергей Быков/Facebook

    РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

    Новые санкции против российских компаний и граждан ввел Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом сообщает пресс-служба СНБО. Как стало известно, санкции вводятся по инициативе правительства, СБУ и Национального банка на три года или бессрочно в отношении ряда физических и юридических лиц.

    Политолог Алексей Якубин
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    Отметим, что речь идет и о депутатах Государственной думы и членов Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации. 

    Насколько действенными будут эти санкции, спрогнозировал политический эксперт Сергей Быков в эфире радиостанции Голос Столицы.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Наскільки підхід до санкцій проти РФ з боку західних країн і України, співпадають?

    — Насправді, ті санкції, які було введено рішеннями РНБО, є тотожними до тієї санкційної політики, яка провадиться сьогодні США.

    Яка їх основна мета?

    — Насправді, санкційна політика по відношенню до РФ ставить собі за мету не зниження певної економічної потужності РФ, а вона якраз ставить собі за мету зниження економічних можливостей бізнес-еліт РФ перш за все, а не якраз знищення, як там кажуть, російської економіки. Оскільки російська економіка є сьогодні однією з надпотужних в світі, тому санкційна політика не зможе бути такою ефективною, як, наприклад, санкційна політика США по відношенню до Ірану, чи санкційна політика інших країн до країн, які менші як за територією, так і за населенням, так і за відповідним об'ємом економіки. Тобто це не гра на виснаження, як намагаються інколи казати, а це скоріше створення певних перешкод для діяльності великих бізнес-еліт РФ за кордоном.

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    Ці нові санкції вплинуть на співпрацю України з РФ чи іншими країнами, афільованими з українським бізнесом чи тими особами, про яких ви говорите?

    Российский депутат растоптал iPad из-за американских санкций
    канал rari rari в youtube
    Российский депутат растоптал iPad из-за американских санкций

    — Насправді, цілком ймовірно, що певна частина юридичних осіб, що врешті потрапили до санкційного списку, могли бути вчора чи сьогодні перереєстровані та з них могли зникнути російські власники і перетворитися на якихось філіппінських, азербайджанських, чи кіпрських юридичних осіб. Тобто така санкційна політика, її не можна вважати досить ефективною з точки зору якраз української економіки і СБУ, через те, що у українських спецслужб сьогодні нема достатнього обладнання, техніки та відповідної кваліфікації, аби відстежувати дійсно історію тієї чи іншої юридичної особи. А в США така можливість є. І як ми знаємо, якраз ФРС і контролює перерахунки кожного як фізичного, так і електронного долара по рахункам. В Україні відповідно такої можливості сьогодні немає.

    Але можливість обміну інформацією зі спеціалістами з США у нас є. 

    — Звісно є, але тут є питання ще і нацбезпеки України, відповідно до того, чи не можливо таким чином додатково створити певні можливості впливу на українську державу та українську економіку і український уряд з боку заокеанських партнерів.

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