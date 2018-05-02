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    Политика

    Украина вводит аналогичные США санкции против бизнесменов РФ - Порошенко

    (обновлено: )6
    Петр Порошенко
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости. Украина решила ввести аналогичные США санкции против российских предпринимателей и продлить ранее введенные Киевом санкции, заявил президент Петр Порошенко о решении СНБО (Совет национальной безопасности и обороны) Украины, принятом в среду.

    "Очень важно, я хотел бы подчеркнуть, что и предыдущие санкции, которые сейчас продолжаются, четко синхронизированы с нашими партнерами из Европейского союза, Соединенных Штатов Америки… Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся, с санкциями Соединенных Штатов Америки против граждан и юридических лиц Российской Федерации. Они связаны как с применением химического оружия в центре Европы — РФ в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма", — заявил президент, слова которого приводит его пресс-служба.

    Как сообщает пресс-служба, СНБО Украины под председательством президента Порошенко в среду "рассмотрел решение о введении санкций против России, а также вопрос продолжения санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией Российской Федерации против суверенного и независимого Украинского государства".

    Отношения России и Британии резко обострились на фоне инцидента 4 марта в Солсбери, где были отравлены работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Москва категорически это отрицает.

    Глава МИД России Сергей Лавров сообщил РИА Новости, что вещество, которое на Западе называют "Новичок" и которое предположительно применили в Солсбери, состояло на вооружении или в пользовании США, произвести его элементарно.

    Как заявил 1 мая советник по нацбезопасности Великобритании Марк Седвилл, столичная полиция Лондона, вопреки сообщениям британских СМИ, пока не выяснила, кто именно отравил Сергея и Юлию Скрипалей.

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