наверх
23.04.201821:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Клуб обозревателей

    G7 и санкции для РФ. Украине легче не станет

    (обновлено: )17630
    По словам политического эксперта Алексея Якубина, если бы страны "Большой семерки" действительно хотели помочь Украине, то на встрече глав МИД в Торонто пошли бы дальше привычных декларативных заявлений.
    Политолог Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Страны G7 выступают за продление санкций в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в Twiitter канадского МИД после встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Торонто.

    Павел Климкин и главы МИД стран G7
    twitter.com/pavloklimkin
    G7 прошлись по РФ и Украине

    "Министр Фриланд и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия в Украине сохранятся", — отмечается в сообщении.

    По словам политического эксперта Алексея Якубина, в заявлении глав МИД стран "Большой семерки"  о продолжении санкций для Российскогй Федерации нет ничего нового и оно является продолжением политики стран  Запада. 

    "Заявление демонстрирует, что на ближайшие полгода-год Западу удается сохранять единство касаемо санкций для РФ. В то же время, это — чисто декларативный момент. Не исключаю, что заявление сделано специально в преддверии будущего чемпионата мира по футболу. Вполне возможно, что представители стран большой семерки, а, возможно, и стран Евросоюза попросту не пришлют свои делегации на международный турнир. Похожие инициативы мы уже наблюдали внутри самого Евросоюза", — говорит Якубин. 

    Читайте также: G7 и миротворцы на Донбассе. Украина ничего не решает — Рудяков

    Эксперт уверен, что если говорить об Украине, то от санкций для Российской Федерации ситуация в государстве вряд ли улучшится.

    "Как правило, на подобных саммитах в случае желание помочь какой-то стране, утверждаются большие планы по финансированию — новые проекты кредитной или грантовой помощи. На встрече в Торонто мы ничего подобного не увидели",  — резюмировал Якубин.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Киево-Печерская лавра
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии