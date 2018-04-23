G7 и санкции для РФ. Украине легче не станет

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Страны G7 выступают за продление санкций в отношении Российской Федерации. Об этом говорится в Twiitter канадского МИД после встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" в Торонто.

"Министр Фриланд и другие главы МИД "большой семерки" подтвердили общую приверженность мировому порядку, основанному на нормах международного права, в том числе по вопросу территориальной целостности. Ограничительные меры в отношении России за неприемлемые действия в Украине сохранятся", — отмечается в сообщении.

По словам политического эксперта Алексея Якубина, в заявлении глав МИД стран "Большой семерки" о продолжении санкций для Российскогй Федерации нет ничего нового и оно является продолжением политики стран Запада.

"Заявление демонстрирует, что на ближайшие полгода-год Западу удается сохранять единство касаемо санкций для РФ. В то же время, это — чисто декларативный момент. Не исключаю, что заявление сделано специально в преддверии будущего чемпионата мира по футболу. Вполне возможно, что представители стран большой семерки, а, возможно, и стран Евросоюза попросту не пришлют свои делегации на международный турнир. Похожие инициативы мы уже наблюдали внутри самого Евросоюза", — говорит Якубин.

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Эксперт уверен, что если говорить об Украине, то от санкций для Российской Федерации ситуация в государстве вряд ли улучшится.

"Как правило, на подобных саммитах в случае желание помочь какой-то стране, утверждаются большие планы по финансированию — новые проекты кредитной или грантовой помощи. На встрече в Торонто мы ничего подобного не увидели", — резюмировал Якубин.